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GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Öğretmenler Günü kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceğinde büyük pay sahibi, teminatımız olan çocuklarımızı yetiştiren, eğiten ve yol gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten...

22.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:21GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Öğretmenler Günü kutlaması
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceğinde büyük pay sahibi, teminatımız olan çocuklarımızı yetiştiren, eğiten ve yol gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bilim, kültür, sanat, gibi her alanda eğitimin önemine işaret eden Adnan Ünverdi, "Gelişmenin ve büyümenin temelinde eğitim yer alıyor. Eğitimde ne kadar başarılı olursak o oranda müreffeh bir ülke haline geliriz. Burada da kilit rolü de öğretmenlerimiz üstlenmektedir" cümlelerini kullandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur" sözünü hatırlatan Adnan Ünverdi mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı gözbebeğimiz çocuklarımız değerli öğretmenlerimizin elinde yetişiyor. Çok büyük fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerimizin emekleri her zaman takdire şayandır. Ülke olarak özellikle bilim ve teknolojide çağı yakalayabilmemiz için eğitim konusuna çok daha fazla eğilmeliyiz. Bunu da modern eğitim metotları ile başarabiliriz. İyi yetişmiş nitelikli insan gücüne sahip toplumların özelliği eğitimi merkeze almalarıdır. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller toplumu medeniyet yarışında ileriye götürecektir. Bu duygularla başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yurdumuzun her yerinde zor şartlarda dahi görevini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - GAZİANTEP

Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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