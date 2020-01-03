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GSO Başkanı Ünverdi: "Gaziantep'in başarısı tüm illere örnek olmalıdır"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ihracattaki başarıyla tüm illere örnek olması gerektiğini bildirdi.

03.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:22 GSO Başkanı Ünverdi:
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ihracattaki başarıyla tüm illere örnek olması gerektiğini bildirdi.
Ünverdi, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılı aralık ayında Gaziantep'in ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 624 milyon 924 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kentin 2019 yılı ihracatını ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artışla 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarla kapattığını aktaran Ünverdi, yıl sonu hedefi olan 7,5 milyar dolar seviyesinde ihracat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Kentteki tüm işadamlarını kutlayan Ünverdi, şunları kaydetti:
"Gaziantep'in sektör yelpazesi, üretim gücü ve motivasyonu ile 2019 yılında gösterdiği başarı tüm illere örnek olmalıdır. 2019 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında İstanbul ihracatını yüzde 1,0, Kocaeli yüzde 7,9, İzmir 0,3, Ankara 7,8, Gaziantep 7,7 ve Manisa 0,4 arttırdı. Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen yolumuza, üretime ve ihracata devam ettik. Bu rakamları daha da yükseltmenin yolunun katma değeri yüksek üretimden geçtiği bilinciyle, 2020 yılında da ülkemiz için, memleketimiz için projeler geliştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."

Gaziantep, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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