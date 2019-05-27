GSO'dan ihracat akademisi

Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) tarafından firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin arttırılması, pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla hayata geçirilen İhracat
Akademisi Projesi kapsamında eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.
GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Şubat-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında 22 firma ve 25 kursiyerin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde kursiyerler, pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, hedef pazarlarda potansiyel alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında eğitim gördü.
İhracat Akademisi'ni başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin elinden aldı.
Adnan Ünverdi, ihracatın ülke kalkınmasında en önemli başlıklardan biri olduğunu belirterek, "Firmalarımız donanımlı dış ticaret personeline her zaman yoğun ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple böyle bir projeyi hayata geçirdik ve inşallah aldığınız eğitimlerin ihracatımıza önemli yansımaları olacak. Bundan sonra da dış ticarete yönelik projelerimizi arttırarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kursiyerlere sertifikalarını veren Ünverdi, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Ekonomi
Kaynak: AA