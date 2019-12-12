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GSO'dan Kadooğlu'na Gaziantep'in yıldızları ödülü

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde, İSO ilk 500 sıralamasında yer alan ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kadooğlu Holding'e ödül verildi.

12.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:54GSO'dan Kadooğlu'na Gaziantep'in yıldızları ödülü
Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde, İSO ilk 500 sıralamasında yer alan ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Holding'e ödül verildi.

Düzenlenen ödül töreninde ödülü TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan alan Kadooğlu Holding Yönetim Temsilcisi Saliha Kadooğlu 2020 yılının kendileri için yatırım, iç ve dış pazarlarda büyüme yılı olacağını ifade etti.

"2020 teknolojiye yatırım yılı olacak"

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan İSO 500'e giren Gaziantepli şirketlerin ödüllendirildiği Gaziantep'in Yıldızları ödül töreninde Kadooğlu Holding ödüllendirildi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları oda ve borsa başkanlarıyla sanayici ve iş adamlarının katıldığı törende Gaziantep'in Yıldızları Ödülünü TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan alan Kadooğlu Holding Yönetim Temsilcisi Saliha Kadooğlu ülke ekonomisine ve istihdama yönelik sağladıkları katkılardan dolayı gurur duyduklarını, 2020 yılının kendileri için yeni yatırımların gerçekleştirileceği önemli bir yıl olacağını ifade etti. Kadooğlu'nu kutlayan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kadooğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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