Gso Heyetinden Gaosb Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 16:24



11 Aralık 2018 Salı 16:24

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar, yeni dönem projeleri, sektörlere yönelik laboratuvarların kurulması ve savunma sanayine yönelik konularının görüşüldüğü ziyarette, ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler de değerlendirildi.Topçuoğlu'nun, GSO Meclis Başkanlığı döneminde çok başarılı bir süreç yaşadığını ve GAOSB Başkanı olarak da kent ve ülke sanayisine önemli katkılarda bulunacağından emin olduklarını ifade eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "GSO olarak Sayın 'aşkanımızın yapacağı çalışmalarda kendilerinin her zaman yanındayız. Hepimiz kentimizin ve ülkemizin sanayisi, ekonomisi ve kültürel alanda daha da ileriye gitmesi için çalışıyoruz. İnşallah kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde, omuz omuza vererek ülkemize katma değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.Topçuoğlu'na ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip şehri olduğunu anımsatarak, "İnşallah önümüzdeki dönemde tüm kurumlarımızla olduğu gibi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde yeni teknolojiler, stratejik yatırımlar ve özellikle savunma sanayisinde önemli adımlar atacağımıza inanıyor, Mustafa Topçuoğlu başkanımızı ve Yönetim Kurulunu kutluyor, başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Topçuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ortak akılla hareket ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.