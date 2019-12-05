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GSO ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

05.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:22GSO ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu. Ziyarette iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı.

UTSO heyetini Gaziantep'te ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Toplantımız ve imzaladığımız işbirliği protokolü önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerimizi gelişmesine önemli katkılarda bulunacak. Aramızdaki etkileşimin daha da artacağına inanıyor hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gaziantep'in geçtiğimiz yılı 7 milyar dolar ihracatla kapattığını, bu yılın sonunda da 7,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini kaydeden Adnan Ünverdi, "Tabi önemli olan verimliliği, ve katma değeri arttırmak. Bu noktada Türkiye'de 5 ilde kurulacak olan, KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nden (Model Fabrika) birisini de kentimizde GSO bünyesinde kuruyoruz. Şu anda da inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yılın üçüncü ayında faaliyete alacağız. Burada firmalarımıza ve işverenlerimize verimlilik konusunda uygulamalı eğitimler vereceğiz" şeklinde konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir de ev sahipliği için GSO yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Bizleri bu kadim şehirde ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gaziantep çok eski bir medeniyete sahip bir kent. Gastronomisi, tekstili, sanayisi ile dünyada söz sahibi bir kent. Makine halısı üretiminde dünyada üçüncü olan bir şehir. Uşak da tekstil kenti. Geri dönüşüm konusunda söz sahibi bir kent. Sizlerin tecrübelerinden faydalanarak, güç birliği içerisinde çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz. Ayrıca GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nizi gelip yerinde görmek istedik. Örnek bir proje gerçekleştirmişsiniz. Böylesi bir merkezi ülkemize kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizleri emeklerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalanarak, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

Uşak, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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