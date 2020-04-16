Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

GSO Meclis Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
GSO Meclis Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.
GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya GSO Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyeleri katıldı.
Meclis Başkanı Konukoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye 'nin de bulunduğu onlarca ülkede sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Sanayiciler olarak bu süreçte çalışanlarımıza sahip çıkıp, kimseyi işsiz bırakmamak için her türlü önlemi üst düzeyde alarak var gücümüzle çalışalım." ifadesini kullandı.
İşletmelerin büyük bölümünün yarı zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, bir bölümünün ise üretimi durdurmak zorunda kaldığını kaydeden Konukoğlu, "Şu anda sadece gıda sektöründe üretim yapan firmalar tam kapasite çalışıyor. Diğer sektörlerde iş hacmi yüzde 40'a varan oranlarda düştü. Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala uyulması gerekiyor. Bu sürecin ne zaman biteceği, halkımıza ve bizlere bağlı, biz kurallara ne kadar uyarsak süreç o kadar erken bitecektir. Bu sıradan bir gün değil, hele hele kimsenin işten çıkartılacağı bir gün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte devletin ekonomiye etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile 100 milyar liralık destek paketi açıklandı. Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 365 oda ve borsanın taleplerini alarak ekonomi yönetimine iletti. Tüm şehirlerde olduğu gibi Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de iş dünyasının yaşadığı sorunları, beklentileri ve önerileri sektörler bazında titizlikle dinleyerek bir rapor hazırladık ve TOBB ile paylaştık."
TOBB tarafından iletilen talepler sonucunda önemli kararların alındığını aktaran Ünverdi, meclis üyelerine bu konularla ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Meclis Başkanı, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı Ekonomi
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
Haberler ›› Ekonomi ››GSO Meclis Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:14: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi - Ekonomi 12:09: (Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor - Ekonomi 12:02: Sanayicilere iki yeni kolaylık - Ekonomi 11:58: Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme - Ekonomi 11:57: Sanayiciye yeni kolaylık, yıllık işletme cetveline 4 ay uzatma - Ekonomi 11:52: Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı - Ekonomi 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber