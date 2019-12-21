Haberler » Ekonomi » GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı - Ekonomi

GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitim alan kursiyerlerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla istihdam fuarı düzenlendi.

21.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:40 GSO-MEM'de İstihdam Fuarı Yapıldı
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitim alan kursiyerlerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla istihdam fuarı düzenlendi.

11 firmanın katılımıyla, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen "PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitim gören yaklaşık 250 kursiyerin iş bulabilmeleri amacıyla yapılan fuar GSO-MEM'de gerçekleştirildi.

GSO-MEM'de proje kapsamında, Gaziantep sanayisinin 2019 yılı itibarı ile en fazla ihtiyaç duyduğu istihdam konularına göre eğitimler düzenleniyor.

İşverene Yüzde 50 Brüt Maaş Desteği

GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerlerin istihdam fuarı ile iş bulmaları neticesinde, İŞKUR ile ortaklık yapılarak kursiyerlerin İŞKUR kayıtları da yapılıyor ve kursiyerleri istihdam eden firmalara 6 aya kadar varan sürelerde brüt yarım maaş desteği sağlanıyor.

PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında hem sanayiciler için hem de kursiyerlerin oryantasyon dönemine katkı amacıyla verilen bu destek iki tarafa da önemli avantajlar sunuyor.

Temmuz 2019'dan buyana proje kapsamında kursiyerlere ahşap işleme, ambalaj ve paketleme, bilgisayar destekli çizim, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, bilgisayarlı muhasebe, bobin makine operatörü, CNC tezgahları ve programlama, dış ticaret elemanı, elektrik-bakım onarım, endüstriyel otomasyon, gazaltı (mıg-mag) kaynakçılığı, giyim üretiminde temel işlemler, halı çitici, halı konfeksiyon elemanı, mekanik bakımcı, örtülü elektrod ve ark kaynağı eğitimi, pamuk tarakçı, plastik enjeksiyon elemanı, PVC doğrama elemanı, ramayöz makine operatörü, ring iplik elemanı, temel ayakkabı tasarımcısı, tornacı, trikotaj operatörü, yönetici asistanı, yuvarlak örme makinesi eğitimleri veriliyor. Projeden Suriyeli kursiyerler de yararlanmakta olup, mesleği olan olmayan kişilere meslek edindirme kursları da veriliyor.

Eğitim konularına göre 3 hafta veya 3 ay arasında değişen kurslarda kursiyerlere iş sağlığı, hijyen, beden dili eğitimleri de veriliyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:06   Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Oruç, Bayındır'da - Ekonomi
12:54   GTSO ve GTB üyelerinin yer aldığı heyet İtalya'da çeşitli temaslarda bulundu - Ekonomi
12:41   Ordu'da Hayvan Oteli - Ekonomi
12:14   Önce haftalardır hasret kaldığı evladına kavuşturdu, sonra evini kurdu - Ekonomi
12:13   Kasım ayında 7 bin 466 konut satıldı - Ekonomi
12:09   İstanbul'da bir taksici aracında bulduğu 250 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti - Ekonomi
12:04   Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı - Ekonomi
11:41   Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu - Ekonomi
11:34   Yaşlıları, başarılı çocukları ve hiç tıraş olmamış köy öğrencilerini ücretsiz tıraş ediyor - Ekonomi
11:26   Son dakika: İstanbul'da park yasağını ihlal eden araçları çekme faaliyetini artık trafik polisleri yapacak - Ekonomi
21.12.2019 13:14:07