Gso Mesleki Yeterlilik Sınavı Yapacak

Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından akredite edilen, GSO Mesleki Yeterlilik Sınavları Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK
) tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.
GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GASBEM aldığı yetki belgesi ile 7 meslek kolunda mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirme yapabilecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GASBEM'in zorlu bir süreci hızla tamamlayarak yetki belgesi alan nadir kurumlar arasındaki yerini aldığını belirtti.
Firmaların ve personellerin herhangi bir problem yaşamaması adına personel ve insan kaynakları birimlerinin daha araştırıcı, sorgulayıcı ve seçici davranmasının faydalı olacağını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:
"Odamız tarafından üyelerimizin mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik konusundaki problemlerinin giderilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde, Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) olarak TÜRKAK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş olan sınav ve belgelendirme merkezi 7 meslek dalında belgelendirme hizmeti verecek. Bu sayede mesleki eğitim merkezimizde eğitim alan kursiyerler, aynı zamanda mesleki yeterliliklerini GASBEM'den alabilecekler. Bir nevi mesleki eğitimle başlayan süreci mesleki yeterlilik belgesi vererek taçlandırıyoruz."
GASBEM'in hızlı ve etkin bir sürecin ardından TÜRKAK'a akredite olduğunu ve yetki belgesini aldığını aktaran Ünverdi, "GASBEM'in mesleki yeterlilik sınavlarını yapabilmesi için MYK'den yetki belgesi alması gerekiyordu. TÜRKAK'a akredite olduktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan aldığımız yetki belgesi ile makine bakımcı seviye 3, makine bakımcı seviye 4, çelik kaynakçısı seviye 3, i·plik eğirme operatörü seviye 2, ön i·plik operatörü seviye 3, i·plik bitim i·şleri operatörü seviye 2 ve köprülü vinç operatörü seviye 3 gibi meslek kollarında mesleki yeterlilik sınavlarını yapabilecek ve yeterlilik belgesi verecek." ifadelerini kullandı.
Merkez Yürütme Kurulu,Türk Akreditasyon Kurumu
16 Aralık 2018 Pazar 11:56