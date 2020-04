GSO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans üzerinden yapıldı.Meclis üyelerinin Covid- 19'un üretim, ihracat ve istihdama etkilerini değerlendirdiği toplantıda, bu zorlu süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.Sözlerine Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitlerimizi anarak başlayan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Konukoğlu, korona virüs salgını dolayısıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Sanayiciler olarak bu süreçte çalışanlarımıza sahip çıkıp, kimseyi işsiz bırakmamak için her türlü önlemi üst düzeyde alarak var gücümüzle çalışalım" çağrısını yaptı.Konukoğlu, korona virüs salgını riskine önlem olması amacıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen GSO Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgının sadece Türkiye'yi değil dünyanın tamamını etkilediğine dikkat çekerek, "Çin'den başlayıp, kısa sürede hızlı bir şekilde dünyaya yayılan salgın, sadece sağlığımızı değil, iş yaşamımızı da tehdit etme noktasına geldi" dedi.İşletmelerin büyük bölümünün yarı zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, bir bölümünün ise üretimi durdurmak zorunda kaldığını kaydeden Konukoğlu, "Şu anda sadece gıda sektöründe üretim yapan firmalar tam kapasite çalışıyor. Diğer sektörlerde iş hacmi yüzde 40- 60 oranında düştü. Bugünler geçecek, inanıyorum ki o zaman çok farklı bir şekilde ortaya çıkacağız" şeklinde konuştu.Teknolojik dönüşüme uyum sağlamalıyızSanayicilerin korona virüs salgını sonrası döneme hazırlık yapması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, "Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan yararlanarak üretim hatlarımızdaki koşulları geliştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirip, bu şekilde düzen almak zorundayız. Son yıllarda teknolojik değişim ve dönüşüme uyum sağlayıp yeni nesil sanayi ile buluşmamız gerektiğini birçok meclis toplantımızda belirttik. Sanayimizin gelişmesi ve ülkemizin kalkınması için teknolojik dönüşüme mutlaka uyum sağlamalıyız" ifadelerine yer verdi.Ülkemizin geleceği için kurallara uyalımKorona virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 14 kurala uyulması gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, "Sizler sektörlerinizin en yetkili temsilcilerisiniz. Şehrimizin ve ülkemizin sizlere ihtiyacı var. Sağlığımıza dikkat ederek bundan sonraki döneme hazırlanalım. Bu sürecin ne zaman biteceği, halkımıza ve bizlere bağlı, biz kurallara ne kadar uyarsak süreç o kadar erken bitecektir. Kurallara uymazsak bu süreç uzar ve sonunda hepimiz, hatta ülke olarak büyük sıkıntılar yaşarız. Kendimizin, ailemizin ve ülkemizin geleceği için her birimizin kurallara eksiksiz uyması gerekiyor. Bu konuda sorumluluk bilinciyle önlemlerimizi alalım ve kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.Zaman ekmeğimizi bölüşme zamanı"Çalışanlarımızla ayrılmaz birer parçayız, çalışanlarımız varsa biz varız, biz varsak çalışanlarımız var" diyen Konukoğlu, "Bu süreçte çalışanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bizler bugünlere çalışanlarımızla birlikte geldik. Çalışanlarımızdan ayrıldığımız gün kaybettiğimiz gün olur. Sizlerden ricam eş, dost, meclisimizde olan veya olmayan kim varsa, yanında bir çalışanı bile varsa ekmeğini bölüşsün, bu sıradan bir gün değil, hele hele kimsenin işten çıkartılacağı bir gün değildir. Bugün birbirimize destek olmazsak yarın bize destek olacak kimseyi bulamayız. Kimseyi işsiz bırakmamak için var gücümüzle çalışalım. İşsiz olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah kimseyi işsiz bırakmasın" sözcüklerini kullandı.GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, konuşmasına, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız ve bayrağımız için canını ortaya koyarak şehadet şerbeti içmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullanarak başladı.Adnan Ünverdi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun amcası, merhum Mahmut Konukoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.Korona virüsten dolayı yaşanan zorlu süreçte sanayisi, ticareti, ihracatı ve istihdamı ile ülkemizin lokomotifi olan Gaziantep'in elinden geleni yaptığını dile getiren Adnan Ünverdi, "İmkanlar dahilinde çalışmayı, üretimi ve ihracatı sürdürüyoruz. Daha önce yaşadığımız krizlere benzemese de korona virüs hastalığının etkisi gün geçtikçe daha da hissediliyor. Tabi ki bu salgın dolayısıyla iş hayatımız, çalışma şeklimiz, üretim gücümüz, günlük yaşantımız değişti, değişmeye de devam ediyor" şeklinde konuştu."İş dünyasının beklenti ve önerilerini sektörler bazında titizlikle dinleyerek rapor haline getiriyoruz"Korona virüs'ün ülkemizde görülmesiyle birlikte devletin ekonomiye etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir aldığını kaydeden Ünverdi, "Ekonomik istikrar kalkanı paketi ile 100 milyar liralık destek paketi açıklandı. Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 365 oda ve borsamızın taleplerini alarak ekonomi yönetimine iletti. Tüm şehirlerde olduğu gibi Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de iş dünyasının yaşadığı sorunları, beklentileri ve önerileri sektörler bazında titizlikle dinleyerek bir rapor hazırladık ve TOBB ile paylaştık. TOBB tarafından kamu kurumlarına iletilen talepler sonucunda önemli kararlar alındı ve bunları günbegün sanayi odamızın web sitesinden yayınlıyor ve sosyal medyadan duyuruyoruz" dedi."Hazırladığımız yeni raporu milletvekillerimize ilettik"TOBB tarafından iletilen talepler sonucunda önemli kararların alındığına dikkati çeken Ünverdi, bu kapsamda, vergiler, mali yükler, krediler, kefalet, idari, istihdam, ulaşım ve tarım konusunda alınan kararlar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.Alınan karar ve tedbirlere ilave olarak oda olarak çalışma yaptıklarını ifade eden Adnan Ünverdi, "TOBB tarafından takibi yapılan ve bizim de rapor haline getirerek milletvekillerimize ilettiğimiz konular var. Mücbir sebep kapsamının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, İş dünyasının kamu alacaklarının teminat kapsamında sayılarak, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı veya Türk Eximbank teminatı olarak değerlendirilmesi, ihracatçıya Stok Finansman Desteği verilmesi hakkında açıklanan paketin ivedilikle devreye alınması, İşletmelerin elektrik ve doğalgaz fatura ödemelerinin ertelenmesi, firmalarımızın zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde YEKDEM ödemelerinin ötelenmesi gibi toplam 13 madden oluşan raporu sunduk ve iş dünyası olarak çözüm bekliyoruz" diye konuştu.Yaşanan sorunlar noktasında ayrıca bankacılık sektörünün yaklaşımları ile ilgili, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bankaların firmaların daha fazla yanında yer almaları ve destek olmaları konusundaki taleplerini ilgili kurumlara ileteceklerini belirterek, gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydettiler."İstihdamın devam etmesi büyük önem taşıyor"Korona virüs ile mücadele kapsamında kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası olarak zorlukların aşılması için büyük çaba gösterildiğini dile getiren Adnan Ünverdi, "Bu süreçte işçi ve işveren açısından sürdürülebilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Bizlerin de öncelikli hedefi istihdamın devam etmesini sağlamak. Kısa çalışma ödeneği gibi devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan firmalarımız faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.Toplantı sonunda meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, önümüzdeki süreçte de iş dünyasının sorunlarının çözümü için GSO olarak her türlü gayreti göstereceklerini belirterek, milletçe birlik ve beraberlik içinde bu zorlu günlerin aşılacağını ifade ettiler. - GAZİANTEP