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GSO'nun Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yılı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO'nun Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

15.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:56GSO'nun Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yılı
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO'nun Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Ünverdi, mesajında, Gaziantep ve ülke sanayisinin öncülerinden olan merhum Sani Konukoğlu'nu rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.
GSO'nun 1989-1990 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığını Sani Konukoğlu'nun 16 Ocak 1994'te hayatını kaybettiğini aktaran Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rahmetli Sani Konukoğlu memleket aşkı, girişimciliği ve yenilikçiliği ile sanayimizin kurucularındandır. 1950'li yıllarda Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmüş ve buna benzer birçok yeniliğin gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Rahmetli Sani Konukoğlu ve sanayici büyüklerimiz Gaziantep sanayisinin gelişmesinde ve büyümesinde rehberlik görevi üstelenmişlerdir. Onların kentimiz ve ülkemizin bugünlere gelmesi için verdikleri çaba ve mücadele azmi hepimiz için ders niteliğindedir. Böylesi bir neslin varisleri olarak bizler de her zaman yenilikçi olmak ve ufkumuzu geniş tutmak zorundayız."

Sani Konukoğlu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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