Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 2020'den itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. GSS borcu olanları yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası vatandaşlar GSS nedir, GSS borcu nasıl ödenir ve GSS borcu sorgulama nasıl yapılır gibi konular hakkında araştırmalar yaptı. Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama ekranından GSS borcu olup olmadığı kolayca öğrenilebilir.

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GSS borç sorgulama işlemi için Sosyal Sigortalar Kurumu merkezlerinden bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında e-Devlet üzerinden de anlık olarak Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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GSS BORCU NASIL ÖDENİR?

GSS borcu ödemek için Sosyal Sigortalar Kurumu merkezlerinden bilgi alabilirsiniz Bunun dışında online ortamda da kendiniz Genel Sağlık Sigortalar borcu ödeme işlemi yapabilirsiniz.

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GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.

Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.