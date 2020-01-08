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GSS sistemine prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi 2020 yılı sonuna kadar sürecek.

08.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:28 GSS sistemine prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi 2020 yılı sonuna kadar sürecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.

Buna göre, GSS prim borcu bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.



prim, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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