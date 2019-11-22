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GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler yarışmasının oylaması yapıldı

1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasının oylaması gerçekleşti.

22.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:12GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler yarışmasının oylaması yapıldı
1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve yarışmasının oylaması gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışmasının oylaması yapıldı. Her sene yoğun katılama sahne olan yarışmada bu sene 65 fotoğraf ve 8 yarıştı. Spor basının değerli isimleri ve Galatasaraylı camiasının önemli kişilerinin jüriliği yaptığı toplantı GSYİAD'ın Levent'teki yerinde yapıldı.

Oylamanın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "GSYİAD'ın 17 senedir devam ettirdiği bence güzel etkinlerinden birini gerçekleştirdik. Türk basının Galatasaray'ı takip eden 21 tane değerli fotoğrafçısının 65 fotoğrafla katıldığı bu yarışmamızda jüriler olarak en güzel kareleri seçmeye çalıştık. Güzel bir katılım oldu. Basınımızın duayen isimleri buradaydı. Hep beraber bu kareleri seçmeye çalıştık" diye konuştu.

GSYİAD'ın 19 senedir olduğunu ve bu yarışmanın 17 senedir yaptığını hatırlatan Hatipoğlu, "Bu geleneği bozulmayacaktır. Türkiye'de bir şey uzun yıllar sürdürebilmek kolay değil. GSİYAD'ın önemli bir dernek olduğunu bu tip sürekliliği sağlayarak gösterme çalışıyoruz. Allah uzun ömürler nasip etsin. Bence hepsi güzeldi. 2019 Ocak'tan beri çekilen fotoğraflarla alakalı bir yarışma. Geçen 22. Şampiyonluğu, Süper Kupayı ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Diğer branşlarda çok güzel başarılar elde edildi. Seçmekte zorlandık. Benim favorim bir fotoğraf vardı. Umarım o kazanır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İbrahim Hatipoğlu, Spor

Kaynak: İHA

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