GTA 5 hileleri nelerdir? Grand Theft Auto 5 bütün hileler!

Grand Theft Auto oyun tarihinin unutulmazları ve efsaneleri arasına giren en meşhur oyunlardan birisidir. Her yeni sürümü büyük bir ilgiyle takip edilen ve oyunsevererin oyunu temin etmek için kuyruklar oluşturdukları bu oyun için kullanabileceğiniz bütün hileleri sizler için kaleme aldık.

GTA 5 PC Hileleri

Ufak bir ayrıntı. PC'de GTA 5 PC hilelerini girmek için öncelikle klavyenizden |~|, |é| ya da |"| tuşlarına basıp açılacak olan bölmeye hile kodlarını yazabilirsiniz.

Oyuncu ve Dünya

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

Ağır Çekim : SLOWMO

Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

Hızlı Koşu : CATCHME

Hızlı Yüzme : GOTGILLS

Süper Zıplama : HOPTOIT

Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme) : SKYFALL

Yerçekimini Azalt : FLOATER

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Sarhoş Modu : LIQUOR

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

Yönetmen Modu : JRTALENT

Araçlar

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

Stunt Uçağı : BARNSTORM

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Comet Arabası : COMET

Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Limuzin (Limo) : VINEWOOD

Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1

BMX Bisiklet : BANDIT

Sanchez Motoru : OFFROAD

PCJ-600 Motoru : ROCKET

Silahlar, Eşyalar ve Çatışma

Paraşüt : SKYDIVE

Silahlar : TOOLUP

Can & Zırh Doldur : TURTLE

Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX

Ateşli Mermiler : INCENDIARY

Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

Özel Hileler

Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Denizaltı (Kraken Sub) : BUBBLES

Deniz Uçağı (Dodo) : EXTINCT