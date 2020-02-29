GTA 5 hileleri nelerdir? Grand Theft Auto 5 bütün hileler!

Grand Theft Auto oyun tarihinin unutulmazları ve efsaneleri arasına giren en meşhur oyunlardan birisidir. Her yeni sürümü büyük bir ilgiyle takip edilen ve oyunsevererin oyunu temin etmek için kuyruklar oluşturdukları bu oyun için kullanabileceğiniz bütün hileleri sizler için kaleme aldık.
GTA 5 PC Hileleri
Ufak bir ayrıntı. PC'de GTA 5 PC hilelerini girmek için öncelikle klavyenizden |~|, |é| ya da |"| tuşlarına basıp açılacak olan bölmeye hile kodlarını yazabilirsiniz.
Oyuncu ve Dünya
Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
Ağır Çekim : SLOWMO
Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
Hızlı Koşu : CATCHME
Hızlı Yüzme : GOTGILLS
Süper Zıplama : HOPTOIT
Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme) : SKYFALL
Yerçekimini Azalt : FLOATER
Kayan Araçlar : SNOWDAY
Sarhoş Modu : LIQUOR
Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
Yönetmen Modu : JRTALENT
Araçlar
Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
Stunt Uçağı : BARNSTORM
Duster Uçağı : FLYSPRAY
Comet Arabası : COMET
Rapid GT Arabası : RAPIDGT
Limuzin (Limo) : VINEWOOD
Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1
BMX Bisiklet : BANDIT
Sanchez Motoru : OFFROAD
PCJ-600 Motoru : ROCKET
Silahlar, Eşyalar ve Çatışma
Paraşüt : SKYDIVE
Silahlar : TOOLUP
Can & Zırh Doldur : TURTLE
Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX
Ateşli Mermiler : INCENDIARY
Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
Özel Hileler
Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
Denizaltı (Kraken Sub) : BUBBLES
Deniz Uçağı (Dodo) : EXTINCT