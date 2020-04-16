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GTA 6 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte Detaylar Açıklaması

Grand Theft Auto VI ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kotaku tarafından yayınlanan rapora bakılırsa, GTA 6 geliştirilme aşamasının çok başlarında.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
GTA 6 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte Detaylar Açıklaması
Grand Theft Auto VI ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kotaku tarafından yayınlanan rapora bakılırsa, GTA 6 geliştirilme aşamasının çok başlarında.

Oyuncular olarak yeni bir Grand Theft Auto oyununa açız. Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto V, 2013 yılında satışa sunulmuş ve üzerinden çok geçmeden de Grand Theft Auto Online devreye sokulmuştu. Bu iki oyun yıllardır Rockstar Games kasaları doldurdup taşırdı. Taşırmaya da devam ediyor. Ancak her daim bir sonraki oyun neredeyse ilk günden merak etmeye başlıyoruz. Haliyle en ufak bir gelişme bizi heyecanlandırıyor, her ne kadar resmi olmasa da.

Amerika menşeli yayıncı şu anlık altıncı oyun hakkında konuşmaya başlamış değil ama Kotaku sitesinin büyük itibarı olan yazarlarından Jason Schreier, yeni bir rapor yayınladı. Bu raporda Rockstar Games çatısı altındaki sıradaki oyunun kesinlikle Grand Theft Auto olduğu söylenmiş ki bunun Grand Theft Auto VI olacağını söylemeye gerek yok. Ancak geliştirilme aşamasının çok başlarındaymış. Haliyle yakın bir zamanda çıkmayacağına şüphe yok.

GTA 6 geliştirilmeye ne zaman başlandı?

Öte yandan zorlu çalışma sürecini en aza indirgemek için Rockstar Games bünyesinde oyunların nasıl geliştirileceğine dair bir durum değerlendirmesi de yapılıyormuş. Bu bağlamda da ortaya atılan bir fikir ise oyunun kısmet orta büyüklükte olacak şekilde geliştirilmesi ve zaman içerisinde yayınlanacak olan içerik güncellemeleri ve yeni eklenecek özellikler ile genişletilmesiymiş. Aslında bu fikir daha önceden Take Two Interactive Başkanı Strauss Zelnick tarafından da dile getirilmişti. Yani güncelliğini koruyormuş gibi görünüyor. Bununla birlikte, Grand Theft Auto VI ile hayata geçirilmesi durumunda da geliştiricilerin omuzlarındaki yükün de büyük ölçüde hafiflemiş olacak.

Hatırlayacağınız üzere Red Dead Redemption 2 oyununun geliştirilme süreci oldukça sancılı olmuştu. Haftada normalinden fazla çalışmak zorunda kalan geliştiricilerden bazıları, daha sonradan Rockstar Games ile yollarını ayırma kararı dahi almışlardı. Ancak planlanan bu çalışma planı değişikliği, ayrılma kararı almış olan geliştiricileri de vazgeçirmiş gibi görünüyor. Öyle ki, anonim bir çalışan raporda "Değişiklikler benim için kalmak ve onlara bir şans vermek için yeterince iyi ama nihai ürünü sunmanın baskısı baş gösterdiğinde nelerin olacağını göreceğiz." yorumunda bulunmuş.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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