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GTB Başkanı Akıncı Bakan Pakdemirli'ye canlı hayvan üreticilerinin sorunlarını iletti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren canlı hayvan üreticilerinin taleplerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

15.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:59
GTB Başkanı Akıncı Bakan Pakdemirli'ye canlı hayvan üreticilerinin sorunlarını iletti
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren canlı hayvan üreticilerinin taleplerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi toplantısı, video konferans sistemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Borsaları yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Tarım ve hayvancılığa yönelik alınan destek kararları ve bundan sonraki süreçte ihtiyaca göre atılacak adımların görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım ve gıda sektöründe Covid-19 döneminde yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de gıda arzı ile ilgili hiçbir sıkıntı bulunmadığına işaret eden Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimi ve hayvancılık faaliyetlerini kesintiye uğratacak olası koşullara karşı da her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, konuşmasında ayrıca hazineye ait atıl tarım arazilerinin, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açılacağının müjdesini verdi.

Toplantıda GTB Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren canlı hayvan üreticilerinin sorun ve taleplerini dile getirdi - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Ticaret Borsası, Bekir Pakdemirli, Gaziantep, Güncel
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