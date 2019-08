GTB Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 97 yıl önce Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını kaydeden GTB Başkanları, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdiler:



"30 Ağustos, tarih sayfasından silinmek istenen bir milletin vatan, millet ve bayrak aşkıyla yedi düvele karşı verdiği amansız bir mücadelenin zaferle taçlandırıldığı unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Şanlı ecdadımızın sömürgeci devletlerin Anadolu'ya yönelik tüm talep ve beklentilerini boşa çıkardığı bu büyük zafer, aynı zamanda zulme uğrayan tüm mazlum milletlerin kurtuluş yolunda rehberi ve ilham kaynağı olmuştur. Tarihinin her döneminde istiklaline göz diken, bölünmez bütünlüğünü tehdit eden her türlü karanlık girişimi vatan aşkıyla bertaraf eden asil milletimiz, Anadolu'da 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlattığı kutlu yürüyüşünü, 1922'de Dumlupınar'da elde edilen bu büyük zaferle sürdürmüştür. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzla başlayıp, 1 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emri sonrasında düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen bu kesin zafer, asil milletimizin canından aziz bildiği vatanını ve bayrağını her koşulda, aynı azim, cesaret ve kararlılıkla koruyacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Yiğit ecdadımızın canları ve kanları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizi korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak millet olarak hepimizin en ulvi vazifesidir. Tüm bu duygular içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu şanlı zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA