GTB başkanlarından, 'Gazeteciler Günü' kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları kutlama mesajında, kamuoyunun doğru ve tarafsız habere ulaşmasında gazetecilerin önemine işaret ederek, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Gazetecilerin, saygın bir mesleğin neferleri olarak, milletin ortak sesi ve vicdanını temsil ettiğini belirten GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdiler:



"Son yıllarda hızlı bir gelişim aşaması kaydederek dünyanın her yerinden anlık iletişim imkanı sağlayan yeni medya düzeni, doğru bilginin süzgeçten geçirilerek sağlıklı bir şekilde kamuoyuna sunulması noktasında gazetecilere yeni görev ve sorumluluklar yüklemekte. Bu nedenle iletişim teknolojilerinin gelişmesi her ne kadar mesleki anlamda bazı kolaylıklar sağlıyor gözükse de, doğru bilgi için gazetecilere duyulan güven ve ihtiyacı da daha da artırmakta. Bu bağlamda, toplum yararına sürdürdükleri faaliyetlerle her zaman demokrasi kültürümüzün önemli mihenk taşlarından birini oluşturan gazeteciler, kamuoyunun güvenilir enformasyona ulaşmasında önemli bir misyon üstlenmektedirler. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her koşulda fedakarca görevlerini icra eden, toplumun gözü, kulağı ve dili olan medya çalışanları bu özverili çalışmalarından dolayı her türlü saygı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' vesilesiyle başta yerel medyamızın güzide mensupları olmak üzere, bu mesleğe emek ve katkı veren tüm gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazetecileri Gününü' kutluyor, meslek yaşantılarında üstün başarılar diliyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA