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GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasında (GTB) şubat ayında yaklaşık 412 milyon lira tutarında ürünün işlem gördüğü bildirildi.

08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:04
GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü
Giresun Ticaret Borsasında (GTB) şubat ayında yaklaşık 412 milyon lira tutarında ürünün işlem gördüğü bildirildi.
Borsadan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay işlem gören ana ürün gruplarıyla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, şubatta 411 milyon 901 bin 27 lira tutarında fındık, fındık mamulleri ve fındık yağ ürünlerinin işlemin gördüğü kaydedildi.
Yine 128 bin 738 lira tutarında canlı hayvan ve sığır eti ile 176 bin 264 lira çeşitli gıda maddelerinin borsada işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Giresun, Güncel
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