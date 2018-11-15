Gtb'den Hkü'ye Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 17:00



15 Kasım 2018 Perşembe 17:00

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, başkanı Mehmet Akıncı ile diğer yöneticiler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.GTB'den yapılan açıklamaya göre, GTB Meclis Divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, HKÜ rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Edibe Sözen'i makamında ziyaret etti.Rektör Sözen'e yeni görevinde başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Tiryakioğlu ve Akıncı, ziyarette borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdiler.Üniversitelerle iş dünyası arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik uygulamaya konulan tüm projeleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Tiryakioğlu, bilim ve üretim arasındaki bağın ancak ortak faaliyetlerle kurulabileceğini dile getirdi.Tiryakioğlu, üniversiteyle iş dünyası arasındaki etkin iş birliğinin sağlanmasının günümüz dünyası için, gerek yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi noktasında, gerekse de eğitim gören öğrencilerin iş hayatının şartlarını daha yakından tanımaları açısından elzem olduğunu kaydetti.Rektör Sözen ise, GTB heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin yaklaşık 1,5 yıl önce uygulamaya koyduğu CO-OP (Cooperative Education -Üniversite İş Dünyası İş Birliği) projesi hakkında açıklamalarda bulundu.CO-OP modelinin HKÜ'de eğitim gören öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri iş dünyasının çeşitli yerlerinde uygulama fırsatı sağladığını kaydeden Sözen, bu eğitim modelinin öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından iş dünyasına daha rahat adapte olabilmelerine ve daha kolay iş olanaklarına kavuşmalarına katkı sunduğunu vurguladı.Mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinde uygulanan bu sistemle öğrencilerin derslerini 3,5 yılda tamamlayıp kalan son dönemde ise sektörde çalışarak aldığı teorik eğitimi pratiğe dökme fırsatı bulduklarını belirten Sözen, uygulamayı iş dünyasıyla yapılacak yeni protokollerle daha geniş çerçevede etkin hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.