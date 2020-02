GTB'den İdrip saldırısına tepki

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) şubat ayı olağan meclis toplantısı GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay başkanlığında, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için dua okunması ve saygı duruşu ile başlayan toplantıya, GTB Meclis üyeleri ellerinde ay yıldızlı Tük bayraklarıyla katıldı.



Silahlı Kuvvetlerimize yönelik düzenlenen saldırıda 33 askerimizin şehit olmasından duyduğu derin üzüntüye dile getirerek meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "Suriye'de gayri meşru rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Türk Milletinin, kanının son damlasına kadar devletinin ve şanlı ordusunun yanında olduğunu belirten Akıncı, "Suriye'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek, savunmasız sivilleri katil rejimin acımasız saldırılarından korumak ve bölgede yuvalanan terör örgütlerine karşı sınırlarımızı muhafaza etmek amacıyla onurlu bir görevi üstlenen kahraman askerlerimize yapılan hain saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yüce Allah, şanlı tarihin her döneminde zalime karşı duran, hiçbir çıkar gözetmeksizin tüm mazlumlara kucak açan, onları koruyan ve toprakları üzerinde yaşama hakkı tanıyan aziz milletimizi ve devletimizi korusun. Ordumuzu çıktığı bu kutlu yolda her daim muzaffer kılsın ve muhafaza eylesin. Türkiye'yi haktan yana olan kararlı tutumundan vazgeçirmek isteyenlerle, cennet vatanımız üzerinde kirli emeller peşinde koşan şer odakları dün olduğu gibi bugün de bu amaçlarına ulaşamayacaklardır" şeklinde konuştu.



"Birlik ve beraberlik zamanı"



GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay ise konuşmasına şehitlerimizin ailelerine ve silahlı kuvvetlerimize başsağlığı dileklerinde bulunarak başladı.



Türkiye'nin her zaman olduğundan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğine işaret eden Çokay, "Gün büyük millet olma şuuruyla bir olma, beraber olma, dayanışma içinde bulunma ve metin olma günüdür. Devletimiz ve şanlı ordumuz yaşanan bu olumsuzlukların üstesinden gelecek güce ve deneyime sahiptir. Bizlerde Gaziantep iş dünyası temsilcileri ve bu vatanın birer evlatları olarak tek yürek, kanımızla, canımızla devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında, üzerimize düşen her türlü vazifeyi yapmaya hazırız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

