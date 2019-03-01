Gtb ve Cahide Derneğinden Sokak Hayvanları İçin Yardım Kampanyası

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) iş birliğiyle, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin ilk kısmı barınaklara teslim edildi.Sokak hayvanlarının korunması, yaşatılması ve bu konuda toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla geçtiğimiz ay GTB ve CAHİDE Derneği iş birliğiyle Gaziantep'te başlatılan 'Üşüyen Yüreklere Hep Birlikte El Uzatalım' yardım kampanyası hayvan severlerin ilgisini gördü.GTB ve CAHİDE Derneği koordinesinde gerçekleştirilen kampanyada bağışlanan çeşitli yardım malzemeleri, plastik palet ve mamalar, derneğin Gaziantep-Yavuzeli karayolu üzerinde bulunan Karakız hayvan barınağına teslim edildi.Dernek yöneticilerinin de hazır bulunduğu teslimatta, kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, bura da gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan dernek idarecilerimiz ve değerli üyeleri gerçekten çok hayırlı ve yararlı bir işe imza atıyorlar. Hayırseverlerin katkıları ve kendi imkanlarıyla kaderine terk edilmiş binlerce sokak hayvanına yardım elini uzatan derneğe gönüllü olarak göstermiş olduğu bu çaba ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Kampanyanın temel amacının çetin kış koşulları altında hayata tutunmaya çalışan sokak hayvanlarına destek olmak olduğunu anımsatan Alagöz, "Soğuk ve yağışlı hava koşulları özellikle açık alanlarda yaşamak zorunda kalan hayvanlar ve yavruları için hayati risk teşkil ediyordu. Bu hayvanlara bir nebzede olsa destek sağlamak amacıyla CAHİDE derneğiyle bu sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer aldık. Kampanyayı sadece kış ayı ile sınırlı tutmayıp önümüzdeki aylarda da devam ettirmeyi planlıyoruz. Hayvan dostlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Alagöz, GTB'nin üyelerine yönelik sürdürdüğü asli görevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de imkanları ölçüsünde katkı sunmaya çalıştığını sözlerine ekledi.CAHİDE derneği yöneticileri ise GTB'ye göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, Karakız barınağında sokak hayvanlarının korunması, aşılanması, beslenmesi ve korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.Yardım malzemelerinin teslimatında, GTB Meclis Üyeleri Ali Yılmaz, Ömer Alpdoğan ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundular. - GAZİANTEP