Gtbbazaar Hizmet Ağını Genişletiyor

Gaziantep Ticaret Borsası
(GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı
, gıda ve tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda dijital ortamda pazarlanması ve tanıtılmasına olanak sağlayan GTBBAZAAR e-ticaret uygulamasının 2018 yılı içerisinde 250 üye firmaya hizmet verdiğini bildirdi.
Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, GTBBAZAAR e-ticaret portalı üzerinde üyelerinin sanal mağazalar açarak, 18 ana kategoride, 224 ürün için satış ilanına çıktığını belirterek, uygulamanın küresel pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşması içinde 5 ülkeden 7 sanayi ve ticaret odasıyla, Avrupa
'dan çeşitli iş adamları dernekleriyle iş birliği yaptıklarını ifade etti.
Borsa üyelerine elektronik ortamda ürünlerini tanıtma, sanal mağaza açma ve ticaret yapma olanağı sağlayan portala, Kuveyt
, Irak
, Yunanistan
, Etiyopya
, Kazakistan
gibi ülkelerden sanayi ve ticaret odalarının yanı sıra Avrupa'dan çeşitli iş adamları derneğinin de destek verdiğini kaydeden Akıncı, son olarak İzmir
Ticaret Borsasının e-pazaryeri uygulaması "E-Commodity Bazaar" ile de ortak faaliyetler yürütmek için iş birliği protokolü imzaladıklarını aktardı.
Akıncı, e-ticaretin dijitalleşen dünyada uluslararası ekonomiler için itici bir güç haline dönüştüğüne işaret ederek, amaçlarının üyelerinin e-ticaret yoluyla global pazarlara daha kolay erişim sağlayarak, marka bilinirliklerinin ve dış ticaretlerinin arttırılmasına katkı sunmak olduğunu belirtti.
Mehmet Akıncı, Türkçe, İngilizce ve Arapça hizmet veren GTBBAZAAR'ı 2018 yılı itibarıyla kendi üyelerinin yanı sıra Türkiye
'de faaliyet gösteren diğer oda ve borsaların üyelerinin de hizmetine açtıklarını vurguladı.
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Kaynak: AA