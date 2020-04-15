Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

GTO Başkanı Yıldırım'dan iş yeri sahiplerine destek çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, işyeri mülk sahiplerinden kiralara yönelik işletmelere destek olmaları için yaptığı çağrıyı yineledi.

15.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:06
GTO Başkanı Yıldırım'dan iş yeri sahiplerine destek çağrısı
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, işyeri mülk sahiplerinden kiralara yönelik işletmelere destek olmaları için yaptığı çağrıyı yineledi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, içinden geçilen zor sürecin herkesin yaşamında maddi ve manevi olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çekerek, canlılığını kaybeden Gazimuhtarpaşa ve Gaziler Caddesi başta olmak üzere mülk sahiplerini esnafa destek olmaya davet etti. Süreçte iş yeri kiralarında indirim ve ertelemeye gidilmesi için çağrıda bulunan GTO Başkanı Yıldırım konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu süreci birlikte en az zararla atlatabilmek için en güçlü silahlarımızdan biri de birbirimize destek olmak. Kuşkusuz bu salgın herkesi etkiledi ve etkilemeye de devam edecek. Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiği takdirde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları minimum seviyeye çekebiliriz. Yaşanan salgın ve alınan tedbirler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ticari faaliyetler ticaret erbabını zor durumda bırakmakta. Özellikle kentimizin alışveriş caddeleri Gazimuhtarpaşa ve Gaziler Caddesinde yüksek kiralar ödeyerek faaliyetlerine devam eden esnaf şu an kepenk kapatmış durumda. Ancak kiralar işlemeye devam ediyor. Mülk sahiplerinden toplumsal dayanışma çerçevesinde mülk sahibi - kiracı ilişkisinin de zedelenmemesi için esnafımıza destek olmaları için çağrı yapıyoruz. Başta virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işyerlerinin mülk sahipleri olmak üzere, esnaftan kira bedellerinde indirim/öteleme ve bir süre kira almama gibi uygulamalar ile destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Ticaret Odası, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Haberler ›› Güncel ››GTO Başkanı Yıldırım'dan iş yeri sahiplerine destek çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:46: Koronavirüsü yenen genç çift alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:46: BM: Arap dünyasında 74 milyondan fazla insan, el yıkama imkanından dahi yoksun - Haber 17:46: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir cadde karantinaya alındı - Haber 17:44: Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı - Haber 17:43: Vali Su: "Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli" - Haber 17:32: Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi