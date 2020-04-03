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GTO Başkanı Yıldırım'dan kıyasen fatura düzenlemesi ile ilgili açıklama

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin yapılan "Kıyasen Fatura Düzenlemesi"nin reel sektör için riskler taşıdığını söyledi.

03.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:09
GTO Başkanı Yıldırım'dan kıyasen fatura düzenlemesi ile ilgili açıklama
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin yapılan "Kıyasen Fatura Düzenlemesi"nin reel sektör için riskler taşıdığını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin yapılan "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" ile ilgili açıklama yaptı. Konuya dair yazılı bir açıklama yayımlayan Tuncay Yıldırım, açıklamasında, "Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' kararı almıştır. Ancak alınan karar reel sektör için kimlere uygulanacağı konusunda karışıklık ve de ek maliyet riski taşımaktadır. Zira halihazırda mücbir sebepten ötürü faaliyeti yavaşlayan işletmeler takdir edersiniz ki 2018 ve 2019 yıllarındaki düzeyde bir enerji tüketimi olmayacaktır. Öte yandan kamuoyu duyurusunda her ne kadar faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecektir denilse de tam olarak kimlerin bu statüde olduğu açık değildir. Örneğin Özel eğitim kurumları cafe ve restoranlar, rehabilitasyon merkezlerinin fatura düzenlemeleri nasıl olacak. 'Kıyasen Fatura Düzenlenmesi' kararı işletmelerimizi korumaktan öte yeni bir maliyet yaratma riski taşımaktadır. Ayrıca kıyasen fatura hesaplanırken sayaç okuma bedelleri faturaya dahil edilecek mi bilinmiyor. Gaziantepli pratik zekalı ve çözüm odaklıdır. İnanıyorum ki Gaziantepli Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz bu konuya ilişkin pratik bir çözüm ve aydınlatıcı bir açıklama yapacaklardır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Ticaret Odası, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››GTO Başkanı Yıldırım'dan kıyasen fatura düzenlemesi ile ilgili açıklama - Haberler

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