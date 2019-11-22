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GTO Başkanlarından "öğretmenler günü" mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajla "Öğretmenler Günü"nü kutladı.

22.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:26GTO Başkanlarından
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajla "Öğretmenler Günü"nü kutladı.

Ülkemizin parlak geleceğine ışık tutup yeni neslin yol göstericisi olacak öğretmenlerin kutsal bir görev icra ettiğini belirten GTO Başkanları, bir gün değil her gün tüm öğretmenlere minnet duyduklarını ifade ettiler.

Bugünkü başarılarından, iş ahlakına, gündelik yaşamdaki davranışlarından, edindikleri bilgi ve birikimlere her anlamda öğretmenlerinin büyük katkıya sahip olduklarını söyleyen GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, "Öğretmenler her bireyin hayatında çok önemli bir yeri olan, eğitmek, öğretmek gibi kutsal bir görevi icra eden, toplumların gelişmişlik düzeyine, medeniyet seviyesine doğrudan etkisi olan yegane insanlardır. Eğitime, öğretime, en önemlisi öğretene kıymet veren ülkelerin seviyesi hepimizin malumudur. Biz de Türkiye olarak, Gaziantep olarak eğitime çok daha fazla önem vermeli, bu anlamda yapılacak yatırımları ilk sıraya yazmalıyız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' Çok zorlu mücadelelerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak, daha güçlü bir ülke olmamızı sağlayacak en mühim unsur eğitimdir, eğitimi sağlayacak öğretmenlerdir. Hızla gelişen, değişen ve büyük bir dönüşüm içerisinde olan dünyada gençliğimizi geleceğe hazırlayan, bizlerin bugünlerinde çok büyük katkısı olan öğretmenlerimizin hakkını da asla ödeyemeyiz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve derin bir saygıyla anıyor, eğitim camiamızın çok kıymetli mensuplarına, öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Güncel

Kaynak: İHA

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