GTO başkanlarından Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Ticaret Odası
(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı
Hilmi Teymur, Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Yıldırım ve Teymur, yayımladıkları mesajlarında, iyilik ve güzelliklerle dolu, yardımlaşma ve paylaşmanın en özel ayının bitişiyle birlikte eriştikleri Ramazan Bayramı'nın, huzur, kardeşlik ve tüm yıla yayılacak birlik-beraberlik bilincine vesile olması temennisinde bulundu.
Ramazan Bayramı'nın her bireyde çok özel bir yer ve anlam ifade ettiğini belirten GTO başkanları, "Bayramlar, küskünlüklerin ve kırgınlıkların yerini sevgiye, dostluğa terk ettiği özel günlerdir. Kardeşliğin, barışın, birlik ve bütünleşmenin yeniden şuurlu bir şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda inanç ve kültürümüzün fertler arasında en güzel şekilde paylaşıldığı günlerdir. Ramazan Bayramı'nın tüm üyelerimize, Gaziantepli hemşehrilerimize huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ülkede ve dünyada barışın ve refahın gönüllere umut serptiği, huzurun, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının sembolü olacak bir bayram yaşamayı dileyen Yıldırım ve Teymur, "Ramazan Bayramı'nın ülkemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin tesisine vesile olmasını temenni ediyor, tüm üyelerimizin ve Gaziantepli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, mutluluk dolu yarınlar diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Güncel