GTO'da Müteahhitlik Yasası masaya yatırıldı

Birçok kişiyi ilgilendiren ve önemli değişiklikler içeren 'Müteahhitlik Yasası, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gayrimenkul Değerleme İşlemleri' Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen "İnşaat Sektörü Bilgilendirme Toplantısı"nda ele alındı.



GTO 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları, 29 Nolu Alt-Üst Yapı İşleri ve Kooperatifler, 31 Nolu İnşaat Müteahhitleri Meslek Komiteleri öncülüğünde düzenlenen toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca sunum yapıldı.



Toplantıda konuşulacak konuların oldukça önemli olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, her mesleğin bir kurala, bir süzgeç mekanizmasına sahip olması gerektiğini ifade ederek, "Önüne gelen her mesleği yapamamalı, müteahhit ya da emlakçı olamamalı. Elinde bir miktar parası olan ben müteahhitim diyerek katları çıkmaya başlıyor, sorunların da ardı arkası kesilmiyordu" dedi.



"Yarım kalan inşaatlar, niteliksiz yapılar pek çok kişiyi mağdur ediyor, meslek erbaplarını da olumsuz etkiliyordu." diyen Başkan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti, "Ne yazık ki hafta sonu da değerli bir mühendisimizi bir inşaat alanında kaybettik. Merhum Korkut Küçükcan'a öncelikle Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Konu ile ilgili Gaziantep Milletvekili ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül her türlü inceleme ve soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacağını söyledi. Biz de kurumlar olarak bu konunun takipçisi olacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu alacak, ilgili meslek komitelerimizle, inşaat mühendisleri ve mimarlardan oluşan bir komisyon kuracağız. Dileğimiz başka Korkut'lar aramızdan ayrılmasın. İşte bu yüzden bu yasalar, bu kanunlar, yönetmelikler ve bunların istisnasız uygulanışı hayati önem arz ediyor. Bugün de bu önemli konuları konuşmak, herkesin müteahhit olmasını engelleyecek yasa, Tapu Kanunu'ndaki değişiklikler ve Gayrimenkul Değerleme İşlemlerini detaylı bir şekilde ele almak için buradayız".



Yıldırım: "5 Aralık'tan itibaren Emlak sektöründe belge zorunlu hale geliyor"



5 Aralık'tan itibaren emlak sektöründe de Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale geleceğini hatırlatan Yıldırım, "Yani taşınmaz ticareti ile uğraşan birinin 'Yetki Belgesi' olması gerek. Yetki Belgesi alabilmesi için de Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekiyor. GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimiz de bu alanda belge vermeye yetkili kuruluş. Bu konuda bilgi almak isteyenlere uzmanlarımız yardımcı olacaktır" diye konuştu.



Yıldırım'ın konuşmasının ardından uzmanların sunumuyla devam eden ve GTO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa, Mimarlar Odası Başkanı Özgür Girişken, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Enver Kurtoğlu, GTO Meclis ve Meslek Komite üyeleri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA