GTO'dan korona tedbiri
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada korona virüsüne karşı üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirler alındığı duyuruldu.
17.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:33
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada korona virüsüne karşı üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirler alındığı duyuruldu.
GTO'dan yapılan yazılı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan korona virüs ile ilgili olarak kamu sağlığını korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığı bildirildi. Oda hizmet binasında verilen hizmetlere yönelik üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirlerin uygulamaya alındığı duyurulan açıklamada, "Bu kapsamda online platformda yapılabilecek işlemler için Oda web sitemizin kullanılması önemle rica olunur. Oda Üyeleri www.gto.org.tr web sitemizdeki online işlemler menüsünden, "Faaliyet Belgesi" ve "Oda Kayıt Sureti" belgelerinin İngilizce ve Türkçe suretlerini alabilir, aidat ödemelerini yapabilirler. Odamız halihazırda 08.30 - 17.00 saatlerinde hizmet vermeye devam etmekte olup, yüz yüze görüşmeler için randevu alınması gerekmektedir. İhtiyaç halinde çalışanlarımız 0 850 205 27 27 nolu telefondan ve 0 535 345 13 00 watsap destek hattı üzerinden üyelerimize yardımcı olacaklardır. Alınan tedbirlerin uygulanmasına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden tüm üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
GTO'dan yapılan yazılı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan korona virüs ile ilgili olarak kamu sağlığını korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığı bildirildi. Oda hizmet binasında verilen hizmetlere yönelik üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirlerin uygulamaya alındığı duyurulan açıklamada, "Bu kapsamda online platformda yapılabilecek işlemler için Oda web sitemizin kullanılması önemle rica olunur. Oda Üyeleri www.gto.org.tr web sitemizdeki online işlemler menüsünden, "Faaliyet Belgesi" ve "Oda Kayıt Sureti" belgelerinin İngilizce ve Türkçe suretlerini alabilir, aidat ödemelerini yapabilirler. Odamız halihazırda 08.30 - 17.00 saatlerinde hizmet vermeye devam etmekte olup, yüz yüze görüşmeler için randevu alınması gerekmektedir. İhtiyaç halinde çalışanlarımız 0 850 205 27 27 nolu telefondan ve 0 535 345 13 00 watsap destek hattı üzerinden üyelerimize yardımcı olacaklardır. Alınan tedbirlerin uygulanmasına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden tüm üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep Ticaret Odası, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel
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