Gto Meclisi Şahin ve Tancan'ı Ağırladı

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın katılımıyla gerçekleşti.GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında yönetim, meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Hilmi Teymur, ekip ruhunun önemine değinerek GTO meclis sinerjisinin şehre örnek olduğunu söyledi.Teymur, "Sinerjimiz şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacak"Meclis Başkanı Teymur, "Buradaki birlik ve beraberliğimiz, uyum içinde ekip ruhuyla çalışmamız şehrimiz açısından çok önemli. Biz böyle oldukça gücümüz katlanarak artıyor. Sorun çözme kabiliyetimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Buradaki herkes bu şehrin sevdalısı, tüccarın saygın temsilcisi. Eminim ki oluşturduğumuz bu sinerjiyle şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacak ve örnek olacağız" dedi.Gaziantepli olmaktan ve Gaziantep'te yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Teymur, "8 Şubat'ta destansı bir mücadele sonucu şehrimize gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutladık. Bu vesileyle de Gaziantep Ticaret Odası olarak 8 Şubat Gazilik Gününü çok önemli bir sosyal sorumluluk olan kan bağışı kampanyası ile taçlandırdık. Bu kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bu kampanyaya katılarak kan ve kök hücre bağışı yapan üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Yıldırım: , "Meclisimiz konuştukça daha verimli işler yapıyoruz"Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, mecliste yapılan toplantıların önemine dikkat çekti. "Meclisimiz konuştukça daha verimli işler yapıyoruz" diyen Yıldırım, "Odamızın sesi ve etkinliği o kadar yükseliyor. Zira "meclis" kelime anlamı olarak da konuşmak, tartışmak için bir araya gelmek demek. Komitelerden, meclisten bilgi akışı ne kadar sağlıklı olursa biz yönetim olarak o kadar etkili sonuç alıyor, o kadar başarılı projelere imza atıyoruz" şeklinde konuştu.Yıldırım, "GTO, Gazi şehrimiz için yapılması gerekenlere asla duyarsız kalmayacak"Gaziantep için aşındırmadık yol, çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten Yıldırım, "GTO, Gazi şehrimizin ticari ve sosyal yaşamına ilişkin yapılması gerekenlere asla duyarsız kalmayacak. 11 aydır görevdeyiz ve bu süreçte bize iletilen talepleri tüm imkanlarımızı zorlayarak sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Gaziantep için önemli bir pazar olan Irak'ta bir takım sorunları çok şükür çözdük. Habur sınır kapısındaki yoğunluk ve çifte gümrük vergilendirmesi üzerine bir de bölgesel problemler yaşanınca ihracatımızda düşüş başlamıştı. Yaşanan sıkıntıları gerek yazılı gerek sözlü şekilde ilgili makamlara iletip takipçisi olduk. Sonuçta ihracatçımızın, tüccarımızın, lojistikçimizin önündeki bu pürüzler temizlendi" ifadelerine yer verdi.Tancan'a GTO Meclisinde teşekkürGaziantep için çaldıkları kapılardan birinin de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Gaziantepli Abdullah Tancan olduğunu belirten Yıldırım, verdiği destek için kendisine teşekkür etti.KÜSGET, GATEM, Tekstil Kent ve Nizip caddesinde uzunca bir süre elektrik kesintileri ve elektrikle ilgili sorunların yaşandığını, üretimin de bu sorunlar sebebiyle sekteye uğradığını söyleyen Yıldırım, bu konuyla ilgili toplantılar yapıp, raporlar düzenlediklerini, çok sayıda kapıyı aşındırdıklarını belirtti.Yıldırım bu konuyla ilgili şunları söyledi, "O kapılardan biri de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı memleketimizin evladı Abdullah Tancan'dı. Sayın Tancan konuyla yakından ilgilenerek çözüm konusunda her şeyi yaptı ve çözüme kavuştuk. Ben bu vesileyle meclisimizin huzurunda kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum."Tancan: "4T prensibini öğrendik"GTO Şubat ayı olağan meclis toplantısında meclis üyeleriyle bir araya gelen T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep ticaretinin temsilcileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek vesile olması sebebiyle GTO Başkanı Tuncay Yıldırım'a teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu, "Tuncay Başkanımızla çok sık görüşüyoruz. Yaşadığınız sorunları, önem arz eden hususları sürekli bizlere iletiyor, sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu vesileyle de kendisinin 4T prensibini de öğrenmiş olduk. Dile getirilen hususların bir kısmını çok şükür çözdük. Bugün burada oluş amacımız yaşadığınız sorunları birebir sizlerden dinlemek. Siz yeter ki sorunlarınızı bizlere iletin. Elimizde olan her imkanı seferber etmeye hazırız."Enerji alanında yapılan çalışmaları ve projeleri detaylıca GTO meclis üyeleriyle paylaşan Bakan Yardımcısı Tancan, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı.Şahin, "En büyük teşekkürüm bu meclise"GTO meclisine hitap etmek üzere kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "En büyük teşekkürüm bu meclise. Bu meclis şehrin aklı, şehrin kalbi, bu meclis bu şehrin vicdanı. Şehirler vücut gibidir. Bir vücudun düzgün çalışabilmesi için tüm organların uyumu gereklidir. Bu bakımdan ben özellikle sorun çözme kapasitesinden dolayı, yalnızca sorun konuşmayıp, çözüm üretebilme kapasitesinden dolayı bütün yönetime, ekibe, bütün meclise huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmasının ardından bir sunum gerçekleştiren Şahin, hayata geçirdikleri ve üzerinde çalıştıkları projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. - GAZİANTEP