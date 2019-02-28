Gto Meclisi Toplandı

Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında düzenlenen olağan meclis toplantısına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan katıldı.Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep ticaretinin temsilcileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Dile getirilen hususların bir kısmını çok şükür çözdük. Bugün burada oluş amacımız, yaşadığınız sorunları birebir sizlerden dinlemek. Siz yeter ki sorunlarınızı bizlere iletin. Elimizde olan her imkanı seferber etmeye hazırız." ifadeleri kullandı.Fatma Şahin ise sorun çözme noktasındaki çalışmaları için GTO Meclisi'ne teşekkür etti.Bir sunum gerçekleştiren Başkan Şahin, hayata geçirdikleri ve üzerinde çalıştıkları projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.Yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi veren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise göreve geldikleri günden itibaren talepleri gayretle sonuçlandırmaya çalıştıklarını, bir takım sorunları da çözdüklerini kaydetti.Yıldırım, "Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk ve çifte gümrük vergilendirmesi üzerine bir de bölgesel problemler yaşanınca Irak'a ihracatımızda düşüş başlamıştı. Yaşanan sıkıntıları gerek yazılı, gerek sözlü şekilde ilgili makamlara iletip takipçisi olduk. Sonuçta ihracatçımızın önündeki bu pürüzler giderildi." açıklamasında bulundu.Yıldırım, KÜSGET, GATEM, Tekstil Kent ve Nizip Caddesi'ndeki elektrik kesintileri ilgili sorunların çözüme kavuşturulmasında verdiği destek için Bakan Yardımcısı Tancan'a teşekkür etti.Hilmi Teymur da ekip ruhuyla çalışılması gerektiğinin altını çizerek, sorun çözme kabiliyetlerinin artarak devam ettiğini ve oluşturdukları sinerjiyle şehri daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade etti.Gaziantepli olmaktan ve Gaziantep'te yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Teymur, "8 Şubat'ta destansı bir mücadele sonucu şehrimize gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutladık. Bu vesileyle de Gaziantep Ticaret Odası olarak 8 Şubat Gazilik Günü'nü çok önemli bir sosyal sorumluluk olan kan bağışı kampanyası ile taçlandırdık. Bu kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bu kampanyaya katılarak kan ve kök hücre bağışı yapan üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.