GTO Meclisi toplandı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal başkanlığında gerçekleştirildi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek iki projeye başladıklarını anlattı.

Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi Projesi ile işletmelerin hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, firmalara danışmanlık hizmetleri verileceğini, sektör çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi almasının sağlanacağını kaydetti.

Diğer projeyle de zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bilinçlendirilmesini sağlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştireceklerini belirten Yıldırım, proje tamamlandıktan sonra da bir Zeytincilik Araştırma Geliştirme Merkezi ve bir de Zeytin Üreticileri Kooperatifi kurulacağını bildirdi.

Kaynak: AA