GTO'nun Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal toplantının açılışında yaptığı konuşmada Malazgirt Zaferinin 948 ve 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yılını kutlayarak, dini bayramlar gibi milli bayramları da coşkuyla kutladıklarına vurgu yaptı.



Mehmet Dal, "Dini bayramlar paylaşmayı, birlik olmayı bizlere hatırlatırken milli bayramlar ile de atalarımızın başarılarını hatırlıyor Türk olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



İş dünyası her şartta çalışıyor



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Meclis toplantısında yaptığı konuşmada küresel gelişmelerin ulusal ekonomiye etkilerine dikkat çekerek, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel büyümeyi olumsuz etkilerken özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha büyük yansımalar olabildiğini söyledi.



"Küresel düzeyde yaşanan siyasi gelişmelerin ve de ticaret savaşları baskısının ekonomiye de yansımaları oluyor. Çin ve Amerika arasında yaşananların Türkiye'deki etkisini pazar gecesi Asya piyasalarının açılmasıyla lira dolar kuru karşında hızlı iniş çıkışta gördük" diyen Yıldırım, Türk iş dünyasının her şartta vazgeçmeden çalıştığının en büyük kanıtının da Gaziantep rakamları olduğunun altını çizdi.



Yıldırım, "Ekonominin mevcut küresel durumu, ulusal ekonomimizdeki girdi maliyetlerinin yüksekliği, Suriye krizi ile mücadelemiz Tüm bunlara karşın çalışmaya devam ediyoruz. Odamızın her ay veri sağlayıcılardan derleyerek hazırladığı "Bir Bakışta Gaziantep Ekonomisi" bilgi notunda da görülüyor ki aylık bazda rakamlar yükseliş trendinde. Bu rakamlar incelendiğinde, OSB'deki elektrik tüketiminin Temmuz ayında Haziran'a göre yüzde 27, ihracatın yüzde 50, açılan firma sayısının yüzde 90, konut satışlarının ise yüzde 83 arttığını görüyoruz. Elbette önemli olan bu artışlarda sürdürülebilir bir trend yakalamak. Temeli sağlamlaştırmak, yatırım ve iş kararlarımızı belirsizlik kaygısı olmadan alabilmek" dedi.



"Toplumsal değerlerimizi yitirmeyelim"



Son günlerde ülke gündeminde yer alan kadına şiddet ve orman yangınlarına da değinen Başkan Tuncay Yıldırım, Türk örf ve adetinde kadının her zaman el üstünde tutulduğuna vurgu yaparak, "Türk tarihinin hiçbir noktasında "Kadın" değersizleştirilmemiş, aksine el üstünde tutulmuştur. Kanunlar ve yaptırımlar maalesef yetersiz. Bu zihniyet meselesidir ve bu zihniyeti düzeltmenin en temel yolu da aile içi eğitimdir. Lütfen erkek evlat, kız evlat yetiştirmeyelim. İnsan yetiştirelim" şeklinde konuştu.



Orman yangınlarının da bir cinayet olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Ormanlarımızı koruyamamak bizim torunlarımıza karşı ayıbımız. Onların nefeslerini, havasını, suyunu yok etmeye, ekosistemi bozmaya hakkımız yok. Yangınlarla yok olan her karış orman alanının vasfının değiştirilmemesi için daha katı, asla değiştirilemez yasal düzenlemeler olmalı" ifadelerini kullandı.



"Başarının yanındayız"



Gaziantep'in ekonomik gücüne karşın eğitimde arzu edilen seviyede olmadığını dile getiren Yıldırım, Oda olarak eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğunu söyledi.



Yıldırım, "Gaziantep TOBB Fen Lisesi, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi ve Gaziantep Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini yakından takip ediyor ve yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 2019 YKS sınavında ilk bin'e giren Gaziantep TOBB Fen Lisesindeki 4 evladımızla gurur duyduk. Şehrimizin bu tür başarılara çok ihtiyacı var. O nedenle eğitim her kurumun öncelikleri arasında olmalı. Eğitime yapılan yatırım memleketin geleceğini inşa eder" diye konuştu. - GAZİANTEP

