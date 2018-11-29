Gto'nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:09



29 Kasım 2018 Perşembe 12:09

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un başkanlığında yönetim, meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla Oda hizmet binasında gerçekleştirildi.Meclis toplantısında küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra kent ve ülke gündemini değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulunun çalışmaları ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi."ekonomideki gelişmeleri iyi analiz etmeliyiz"Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, piyasalardaki olumsuz algının yerini iyimserliğe bırakmaya başladığını, gündemin ekonomi odaklı olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.Ekonomide agresifliğin azalması ile birlikte bazı makro ekonomik verilerin olumlu seyrettiğini, hükumet tarafından alınan tedbirlerin piyasalar üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, " İhracat artıyor, buna karşılık ithalat düşüyor. Dolayısıyla dış ticaret açığı azalıyor. Dış ticaret açığının daralması cari açığın da azalmasını sağlıyor. Ekonominin en önemli göstergelerinden biri olan faizlerde de düşüş sürüyor. İnşaat sektörü bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin kilit sektörlerindendir. Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında artarken, Gaziantep'te ise satışlar yüzde 5 arttı. Söz konusu bu artışta KDV ve tapu harcı indirimlerinin sona ereceği beklentisiyle konut talebinin öne çekilmesi sektördeki kampanyalar ve yabancı alımlarındaki artışı etkili oldu. Ancak İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı yüzde 74.1'e geriledi. Faizlerin düşmesinin piyasa koşullarından mı, yoksa talep düşüklüğünden mi veya başka nedenlerden dolayı mı kaynaklandığını iyi analiz etmeliyiz. Ekonomideki gelişmeleri doğru analiz ederek, nedenlerini doğru okuyup gelecek planlarımızı ona göre yapmalıyız" dedi.Oda Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren ve Yönetim Kurulu olarak yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Gaziantep'te biri dizi temas ve incelemelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyasının yaşadığı sorun ve çözüm önerilerinin yanında Gaziantep havayolu ulaşımında yaşadığı sıkıntılarla ilgili rapor sunduklarını belirtti.GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, " Biz sizin ve iş dünyasının temsilcileri olarak, komitelerimiz aracılığı ile iletilen sıkıntıları ilgili kurum ve kuruluşlara ile üst yönetimlere iletiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımıza sunduğumuz havayolu ulaşımı raporunda Adana ve Gaziantep uçuşlarını kıyaslayarak havayolu ulaşımında yaşadığımız sıkıntılara çözüm bulunmasını talep ettik. Gündeme getirdiğimiz sorunlara çözüm bulunması iş dünyası adına bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP