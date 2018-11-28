Gto, Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu Toplantısına Katıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:20



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:20

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan Sigorta Acenteleri Meslek Komitelerinden oluşan "Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu" Gaziantep'in ardından üçüncü toplantısını Diyarbakır'da gerçekleştirdi.Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) 41 Nolu "Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi" meclis ve meslek komite üyelerinin temsil ettiği toplantıda sigortacılık sektörünün gündemindeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve platformu oluşturan 7 ilin temsilcilerinin katıldığı toplantıya GTO 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi'nden meclis üyeleri Mehmet Hıdıroğlu, Hasan Ali Gözükara, Komite Başkanı Hakan Sözmen, komite üyesi Dilek Yılmaz ile GTO Ticari işlemler Müdürü Mustafa Aslan katıldı.GTO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, sigortacılık sektörünün sorunlarını tespit etmek, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, sorunların yerel ve ulusal mercilere aktarılması amacıyla Gaziantep, Şanlurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Kilis, Adıyaman ve Şırnak illerindeki odaların meclis ve meslek komite üyelerinden oluşan "Güneydoğu Anadolu Sigortacılık Meslek Komiteleri Platformu"nun sorunların çözümüne önemli katkılar sunduğu belirtildi.Toplantıda, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde yapılan toplantılarda gündeme alınan sorun ve çözüm önerileri ile ilgili olarak Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu belirtildi.Toplantıda ayrıca Sigorta şirketlerinin bazı acentelere özel teminat ve fiyatlar sunmasının oluşturduğu haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapılması, Platformun çalışma alanının genişletilmesi amacıyla, Doğu Anadolu bölgesi içinde yer alan Odalardaki Sigorta Acenteleri meslek komitelerinin platforma üye yapılması, Yetkili sigorta Acentesi olmayan firmaların denetlenmesi konusunda SAİK'ten görüş alınması yanında bu konuda Oda Sigortacılık personeline yetki verilmesi, TÜV-TÜRK (Araç muayene istasyonlarında) poliçe üretilmemesi, TAR-SİM poliçelerinin zeyil ve daini mürtehin işlem yetkisinin verilmesi konularında görüş alış verişinde bulunuldu.Sorunlarla ilgili olarak SAİK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması kararlaştırılırken, bir sonraki toplantının Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. - GAZİANTEP