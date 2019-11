GTO, Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı Ticaret Odası oldu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 28. Kalite Kongresinde "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" ödülüne layık görüldü.2015 yılında 24. Kalite Kongresinde hizmet kalitesinin mükemmelliğini 4 yıldız ile belgeleyen ilk ve tek Ticaret Odası olan GTO, mükemmellik seviyesini 5 yıldıza yükselterek bu kez de Türkiye 'nin 5 yıldızlı ilk ve tek Ticaret Odası oldu. Bu başarısıyla yeni bir unvan sahibi olan GTO'nun yanı sıra; Yeşilay, HAVELSAN, GO Yakıt ve Erdem Kaya Patent de "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi"ne layık görüldü.Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliğinde "Çözüm Özünde!" teması ile 26-27 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 28. Kalite Kongresinde "Türkiye Mükemmellik Ödülleri" sahiplerini buldu.Törende Gaziantep Ticaret Odası da dünyada 30 binden fazla kuruluşun yönetim modeli olarak benimsediği "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modelinin" kriterleri doğrultusunda verilen ve kurumsal çalışmaları sayesinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" alarak Türkiye'de 5 yıldız Belgesine sahip ilk ve tek Ticaret Odası oldu.İş, bilim, sanat, akademi ve medya dünyasından 3 bine yakın kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getiren Kongrede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de "21. Yüzyılda Metropoller ve Yerel Yönetimlerde Çağın Gereklerini Yakalamak" başlıklı özel oturuma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Özel Konuşmacı olarak katıldı.Şehirler kurumları ile mükemmeldir, herkesi bu harekete katılmaya davet ediyorum"Bu ödülü Gazi şehrimiz adına aldık" diyen Yıldırım, tören sonrası yaptığı açıklamada; EFQM Yönetim Modelinin bir toplam kalite hareketi olduğuna dikkat çekerek, "Şehrimizin kalkınması için tüm kurumları ve üyelerimizi bu kalite hareketine katılmaya davet ediyorum" dedi.Yıldırım, "Bu model bir felsefedir, bir kültürdür, bir toplam kalite hareketidir Ülkemizin sürdürülebilir yüksek rekabet gücüne erişiminde önemli bir yol gösterici olabilir. O nedenle EFQM Yönetim Modeli şirketlerin, kurumların yanı sıra toplumun her kesimince benimsenebilir yaşamın her alanında kullanılabilir yaşam biçimine dönüştürülebilir bir yaklaşımdır. Mükemmel bir Gaziantep, mükemmel bir Türkiye için herkesi bu toplam kalite hareketine katılmaya davet ediyorum."dedi."Hedefimiz Avrupa Kalite ödülü"GTO'nun kalite yolculuğunun 1999 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile başladığını ve bunun Gaziantep iş dünyasına daha kaliteli hizmet verebilmek için çıkılmış bir yolculuk olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu yolculuk hiç bitmeyecek. Her zaman daha kaliteli hizmet için yanımıza daha fazla yol arkadaşı alarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hedeflerinin Gaziantep gibi özel bir kente Avrupa Kalite Ödülünü kazandırmak olduğunu dile getiren Yıldırım, "Odamız, yıllar önce kalite ve kurumsallaşma çalışmaları için ilk adımı atmış ve devamını getirmiştir. Bu yola Gaziantep iş dünyasına daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet süreçlerimizi daha iyi hale getirebilmek için çıktık. Aslında mükemmellik yolculuğuna çıkan sadece GTO değil, 20 bini aşkın üye firması ve ortak akılda birleşen kurumlarıyla tüm Gaziantep'tir. Mükemmel bir ticaret odası demek aslında o kentte ki ticari hayatın kalitesinin yükselmesi demek. O nedenle attığımız bu adım, elde ettiğimiz bu başarı uzun vadede üye firmalarımızı, Gaziantep'i ve Türkiye'yi ileriye taşımak, yaşam kalitesini yükseltmek anlamına geliyor." şeklinde konuştu.Fatma Şahin: Marifet iltifata tabidir28. Kalite Kongresine Özel Konuşmacı olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTO'yu başarısından dolayı tebrik ederek, "Marifet iltifata tabidir. Güzel işler yapınca güzel de sonuçlar alınıyor. Gaziantep adına bu başarı bir gururdur. Ben başarılarınızın devamını diliyor ve bütün ekibi tebrik ediyorum." diye konuştu.EFQM Mükemmellik Modeli Nedir? EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan bir yönetim modelidir. Dünya genelinde 38 ülkede, 47 temsilcilik vasıtasıyla 30 binden fazla kuruluş tarafından benimsenen model esas itibariyle, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracıdır.Modeli Türkiye'de benimseyen kurum ve kuruluşlar, EFQM ile ulusal işbirliği yapan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından görevlendirilen değerlendiriciler tarafından EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine göre incelenir. Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müşterilerle İlgili Sonuçlar, Çalışanlarla İlgili Sonuçlar, Toplumla İlgili Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları olmak üzere 9 ana kriter üzerinden değerlendirilir. Kurum ve kuruluşlar bu değerlendirmeler neticesinde başarılarına göre "Mükemmellikte Yetkinlik 2 Yıldız Belgesi", "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi", "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi" ve "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" ile ödüllendirilir.Gaziantep Ticaret Odası da bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek dereceli sertifika olan "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesine" layık görüldü. - GAZİANTEP