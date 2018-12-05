Gto Üyelerinden "Çin Automechanika" Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarına İş Gezisi

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:34



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:34

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) otomotiv sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyet "Çin Automechanika Şangay" Otomotiv ve Yan sanayi fuarına katılarak yeni teknolojileri yakından takip inceleme fırsatı buldu.Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara Çin'in Şangay kentinde düzenlenen ve alanında dünyanın sayılı fuarlar arasında yer alan "Çin Automechanika "Otomotiv ve Yan sanayi fuarı ile devam etti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Eryoldaş başkanlığında 10 No'lu "Otomotiv Satış-Servis-Yedek Parça imalat ve Ticareti" Komitesi meclis ve meslek komite üyelerinin yanı sıra grupta yer alan firma temsilcilerinden oluşan heyet, fuarda sektörlerindeki ürün gruplarındaki yenilikleri yerinde görme ve iş bağlantıları yapma fırsatı yakaladı. Heyete Başkanlık eden fuar ve iş gezisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, fuar ziyareti ve iş gezisinin verimli geçtiğini belirterek, "Fuara 23 kişilik bir heyet ile katıldık. Fuar ziyareti kapsamında ikili görüşmelerde gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri fuarda global gelişmeleri yakından takip etme ve son yenilikleri yerinde görme, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Fuar ziyareti ve iş gezisi Gaziantep'in tanıtımı açısından da önemli bir fırsat oldu" dedi.GTO tarafından düzenlenen yurt dışı fuar ziyaretleri ve bu kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşme organizasyonlarıyla firmaların küresel arenada yeni işbirliği fırsatları yakalama fırsatları yakaladığını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tatar, "Fuar ziyareti ve iş gezisi organizasyonu kapsamında Şangay Ticaret Odası başkan yardımcısı, ihracat ve fuarlar birimi temsilcilerinden oluşan heyet ve Türkiye Cumhuriyeti Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı, Ticaret Ataşesi Mustafa Akseli, Ekonomi Bakanlığı İhracat Geliştirme Genel Müdürlüğü uzmanı Mustafa Yavuz ile yaptığımız görüşmelerde Gaziantep'in ticari ve ekonomik yapısı hakkında bilgi vererek, işbirliği konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Oda olarak düzenlediğimiz fuar ziyaretleri ve iş gezileri ve bu kapsamda yapılan ikili görüşmeler firmalarımızın ihracatına önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda dünya üzerinde birçok ülkeden katılımcının yer aldığı AUTOMECHANİKA fuarı uluslararası ziyaretçi profiline sahip fuarın firmalarımıza önemli kazanımlar sunduğunu düşünüyorum. Fuar ziyaretinin yanı sıra ikili iş görüşmeleri ile de firmalarımız yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. İlk adımları atılan bu bağlantıların gelecekte somut işbirliklerine dönüşeceğine inanıyorum. Gaziantep Ticaret Odası olarak ticaretimize ve ekonomimize ivme kazandırmak için fuar desteğimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tatar, fuar ziyaretine katılan firma temsilcilerinin birçok fabrika, AR-GE merkezi ve showroomdan oluşan otomotiv özel Organize Sanayi Bölgesindeki tesisleri de ziyaret ederek incelemelerde bulunulduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP