Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi - Ekonomi

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, dünya ekonomisini önemli ölçüde etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirleri değerlendirdi.

19.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:19
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, dünya ekonomisini önemli ölçüde etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirleri değerlendirdi.

Çakırmelikoğlu, Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için devletin istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının stratejik bir hamle olduğunu belirterek Giresun iş dünyası adına teşekkür etti.

Giresun'da faaliyet yürüten işletmelerin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini belirten Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu,"İşletmelerimizin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ekonominin desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin yerinde alınmış tedbirler ve destekler olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Giresun, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Ekonomi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading