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GTSO Kadın Kurulundan Ordu'da

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Kadın Girişimciler Kurulu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nu Ordu'da misafir etti.

18.10.2019 12:01GTSO Kadın Kurulundan Ordu'da
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Kadın Girişimciler Kurulu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nu Ordu'da misafir etti.

Yapılan toplantıda OTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Züleyda Çelebi ve kurul üyeleri, Karadeniz Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu Bölge Başkanlığına seçilen Türkan Hocaoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette iki odanın Kadın Girişimciler Kurullarının ortak proje ve faaliyetlerde birlikte hareket etmesi kararı alındı.

Ziyarette ayrıca kadınların iş yaşamında daha etkin rol oynamasının sektörel ve sosyal anlamda olumlu etkilerinin olacağına dikkat çekildi. - ORDU

Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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