GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, Tarım Fuarına Katıldı

Biyoteknoloji Enstitüsü GTÜ'yü Growtech Eurasia Tarım Fuarında Temsil Etti.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nin ilk kez katıldığı fuarda üniversiteyi Biyoteknoloji Enstitüsü temsil etti. Toplam 30'u aşkın ülkeden 800'den fazla firmanın katıldığı ve ziyaretçi sayısı 85.000'e yaklaşan fuarda GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü'nün tarım ile ilgili yetkinliklerinin ve Ar-Ge projelerinin tanıtıldığı standa ilgi yoğun oldu.

Biyoteknoloji Enstitüsü araştırma görevlisi ve öğrencilerinin de katıldığı fuarda GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız Kutman özellikle bitki besleme ve gübreler, agrokimyasallar ve yenilikçi tarım teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası pek çok firma temsilcisi ile Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında görüşmeler yaptı.