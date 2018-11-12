'GTÜ Cesaret Ödülü' Kahraman Subay Karadeniz'e Verildi

GTÜ Senato Salonu'nda düzenlenen törenle Karadeniz'e, Hollanda'da evlerinde yangın çıkan komşularını kurtarmak için gösterdiği kahramanlıktan dolayı "2018 Yılı GTÜ Cesaret Ödülü" takdim edildi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletini milli mücadele ile birçok zorluğa rağmen üstün zekası, ileri görüşlülüğü ve cesareti ile tekrar bir millet yapmayı başardığını anımsattı.

REKTÖR PROF. DR. ASLAN: 'YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLAR CESARETLE KAZANILMIŞTIR'

Rektör Prof. Dr. Aslan, aramızdan ayrılışının 80. yılında büyük bir minnet ve şükran ile andığımız Atatürk'ün, Türk Milleti'nin en büyük cesarete sahip önderi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını hem hüzün hem de gurur ile yaşatırken bir yanda da göğsümüzü cesareti ile tüm dünyaya karşı kabartan, Türk milleti olarak bizi onurlandıran Sayın Ekrem Karadeniz'i üniversitemizde ağırlıyoruz. Sayın Ekrem Karadeniz Türk Milletinin yüksek karakterli ve cesaret timsali olduğunu, 2017 Mart ayında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde çıkan bir yangında komşularını, kendi canını hiçe sayarak, yangının içinden kurtararak bir kez daha tüm dünyaya hatırlatmıştır. Gebze Teknik Üniversitesi olarak 2018 Cesaret Ödülü'nü bu anlamlı günde kendisine takdim etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile unutulmaması gereken bir şeyi de belirtmek isterim. Üstünde yaşadığımız topraklar cesaret ile, kanla canla kazanılmış, topraklardır. Millî mücadelenin ilk kurşununu 19 Aralık 1918'de sıkarak büyük bir cesaret örneği gösteren Hatay Dört Yollu Mehmet Çavuş'un milli bilinci ne idiyse 15 Temmuz 2016 gecesi Ömer Halisdemir'in de bilinci aynı idi. Ruhları şad olsun."

KAYMAKAM GÜLER: 'KARADENİZ, MİLLETİMİZİN GENEL DUYGUSUNU ÖZÜNDE TAŞIMAKTADIR'

Törende bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de Karadeniz'i tebrik etti. Kaymakam Güler "Önemli bir günü yaşıyoruz. İlkelerine bağlı olduğumuz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Coğrafyamızda ayakta kalmak için cesaretli olmak gerekir. Ecdadımızın yaşadığı ve bize miras bıraktığı cesaretimiz dosta ümit düşmana korku salmaktadır. Millet olarak bizim en belirgin diğer yönümüz ise yardımseverliktir. Tüm tarihimiz boyunca insan haklarına aykırı bir tutum bulamazsınız. Ekrem Karadeniz kardeşimizin canını hiçe sayarak komşularına yardıma koşması, milletimizin genel duygusunu özünde taşıdığını göstermiştir." diye konuştu.

BAŞKONSOLONS SCHUDDEBOOM: 'KARADENİZ'İN TÜRKİYE'DE ONURLANDIRILMASI BİZİ MEMNUN ETTİ'

Törene katılan isimlerden Hollanda Kraliyeti Başkonsolonsluğu'ndan Muavin Konsolons Sibbele Siebesma ise Karadeniz'in komşularının hayatlarını kurtarmak için gösterdiği kahramanlığı takdir ettiklerini vurguladı. Konsolons Siebesma, Amsterdam Belediyesi tarafından 'Ulusal Kahramanlık Ödülü'nün en yüksek derecesi gümüş madalya ile ödüllendirilen Karadeniz'in Türkiye'de de onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Güler, Rektör Prof. Dr. Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Muavin Konsolons Siebesma, Karadeniz'e 'GTÜ 2018 Cesaret Ödülü'nü takdim ettiler.

Ekrem Karadeniz GTÜ'nün Cesaret Ödülü'ne layık görüldüğü için gurur duyduğunu ifade etti. İnancımızda komşu hakkının çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Karadeniz, bu anlayışla olay anında hiç düşünmeden yanan eve girip komşularına yardım ettiğini dile getirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünü de gezen Karadeniz'in böylesine anlamlı bir günde ödüllendirilmesinden dolayı katılımcılar tüm üniversite yönetimine teşekkür etti.

KARADENİZ'İ TÜM DÜNYADA KAHRAMAN YAPAN OLAY

Ekrem Karadeniz 15 Mart 2017'de çıkan yangının dumanı nedeniyle evlerinde yarı baygın bulduğu komşularının hayatlarını kurtarmıştı. Komşularına ambulans gelene kadar ilk yardım da yapan Karadeniz'e, bu başarısı için Carnegie Kahramanlar Vakfı tarafından verilen ödül, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından takdim edilmişti. Karadeniz, kendi hayatını riske atarak başkasının hayatını kurtaran veya kurtarma girişiminde bulunanlar için verilen 'Ulusal Kahramanlık Ödülü'nün en yüksek derecesi gümüş madalya ile onurlandırılmıştı.