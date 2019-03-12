GTÜ' De Havacılar Şov Yaptı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık Ve Uzay Kulübü tarafından Kuş Bakışı Söyleşi 3 konferansı düzenlendi. Konferansa, havacılık ve uzay konusunda uzman, birbirinden değerli konuklar katıldı.

Konferansın ilk oturumunda THY Öğretmen Kaptan Pilotu Hakan UÇAR, Sportif ve Profesyonel Havacılık ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Hemen ardından Öğretmen Pilot Erkan HOŞ Sportif Havacılık Tarihinden söz etti. Stratüs Havacılık Dernek Başkanı Recep BAT ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Enes KOCABAŞ üniversitelilerle havacılık paneli gerçekleştirdiler. İşletme fakültesinde yapılan etkinliğin devamında Model İHA Pilotu Sarper KARATAŞ'ın ve ekibinin uçak gösterisi ve Türk Hava Kurumu Darıca Şube Başkanı Kazım YILDIZ, Ahmet AKKUŞ ve ekibinin paramotor gösterisi yer aldı. Gösteriye GTÜ öğrencilerinin yanısıra Darıca Şehit Hasan Kaya Ortaokulundan öğrenciler de katıldı. Gösteriler sırasında öğrenciler heyecan verici unutulmaz anlar yaşadılar. Etkinlik Volkan ŞEKERCİ ve Sarper KARATAŞ'ın sunumu ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler