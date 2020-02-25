GTÜ'de İnsan Kaynakları Zirvesi düzenlendi

Konukların; iş hayatı, kariyer basamakları ve geleceğin iş tanımları konularında yaptıkları sunumlar öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

IEEE Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğrenci Topluluğu bünyesindeki İnsan Kaynakları Komitesi tarafından gerçekleştirilen "İnsan Kaynakları Zirvesi'20" etkinliği GTÜ İşletme Fakültesi Amfi Salonu'nda düzenlendi.

Etkinliğin ilk oturumu, uluslararası mağaza zinciri Decathlon'un İK Direktörü Berfu Gülerman'ın "Geleceğin İş Tanımları" ve "Zig Zag Kariyer" başlıklı konuşmaları ile başladı.Ardından Türkiye'den dünyaya uzanan İstanbul merkezli teknoloji şirketi Peak'in İK Direktörü Eda Azaroğlu'nun "Mobil Teknoloji Dünyasında Kariyer" sunumu ile ilk oturum tamamlandı. Verilen arada fuaye alanında öğrenciler, konuklarla bire bir sohbet etme fırsatı elde etti.

Öğleden sonraki oturum, giyim sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki'nin İşe Alım Uzmanı Yeliz Sekizkardeş'in "Mülakat Teknikleri" konuşması ile başladı. Ardından Talentra Danışmanlık Şirketi'nin İşe Alım Müdürü Günnur Aktoros, Kariyer Danışmanı Girişimci ve Nişantaşı Üniversitesi SİMO Müdürü Semih Gümüş ve son olarak Logo Siber Güvenlik Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Hintoğlu'nun konuşmalarıyla sunum oturumları tamamlandı. Düzenlenen çekilişin ardından öğrencilere katılımcı ve sponsor firmalar tarafından çeşitli ürünlerin hediye edilmesiyle etkinlik sona erdi.