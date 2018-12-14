GTÜ'de Yeni Nesil Diş Macunu Geliştirilecek

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş'un yürütücüsü olduğu "Fototerapötik Antimikrobiyal Diş Macunu Geliştirilmesi" isimli proje KOSGEB tarafından AR-GE ve İnovasyon Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında ülkemizde bulunmayan ve dünyada örneğine rastlanılmayan yeni bir diş macunu ve bu diş macununu aktifleştirebilecek üzerinde belli dalga boyunda ışık veren LED lamba bulunduran diş fırçasının geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilmek istenilen bu diş macunu, halihazırda kullanılmakta olan diş macunlarından farklı olarak bilinen klasik diş temizliğinin yanı sıra aynı zamanda diş fırçası üzerindeki ışık ile aktive edilerek diş fırçalama sırasında diş eti, diş minesi ve ağız içinde bulunan bakteri, virüs ve mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları temizleyerek daha hijyenik diş ve ağız bakımını sağlayacak. Bu proje ile kurulacak olan şirket kapsamında yeni nesil diş macunu geliştirilmesinin yanı sıra özellikle ithal kimyasal maddelerin yurtiçinde yerli ve milli olarak üretilmesi üzerine çalışmalar yapılması da hedefleniyor.