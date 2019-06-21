GTÜ ile Torun Bakır Protokol İmzaladı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) üniversite- sanayi işbirliği kapsamında masaya Gebze OSB 'de faaliyet gösteren Torun Bakır ile oturdu. İki kurum arasında yapılan "LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ"GTÜ Senato Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreni ile hayata geçirildi. Protokol imzaları GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Torun Bakır adına Genel Müdür Faruk ÖZ tarafından atılırken GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Torun Grup İnsan Kaynakları Başkanı Uğur ÇORUH ve Torun Akademi Lideri Sertürk Bakioğlu hazır bulundu.

Protokol ile Torun Grup içinde bulunan firmaların personellerine ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan firmalara mesleki açıdan derin bilgi kazandırmak, mevcut bilginin uygulamada daha etkin nasıl kullanılacağını göstermek, personelin yenilikleri ve yurt içindeki ve/veya dışındaki gelişmeleri daha yakından takip etmesini sağlamak hedefleniyor. Protokol genel olarak personelin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla kurum çalışmalarına katılım şansı veren tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yanı sıra GTÜ Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile gerçekleştirilecek olan uzmanlık ve sertifika programlarını kapsayacak.