GTÜ SARES İş Birliğiyle Havacılık Buluşması Gerçekleşti

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'in davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyum, 26-28 Kasım'da İstanbul Mövenpick Golden Horn Otel'de düzenlendi.

Sempozyuma, Çin Halk Cumhuriyeti'nden HNA Grup, MyTechnic, Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik, GE Havacılık, TEI, Esri Türkiye, Başarsoft, Heliplat, TAV, Air ACT gibi havacılık sektörünün önemli firmalarından üst düzey temsilcileri başta olmak üzere 22 ülkeden yaklaşık 100 akademisyen, sektör temsilcileri ve mühendisler katılım sağladı.

TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından verilen 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında ödüllendirilen ArgosAI firması, sempozyum kapsamında, hava alanlarında uçaklara ciddi zararlar verebilen yabancı cisimlerin tespiti için Türkiye'de geliştirilen akıllı sistem A-FOD'u tanıtıldığı etkinliğe yoğun ilgi gözlendi

TÜRKİYE'DE ASKERİ VE SİVİL HAVACILIK GELİŞME GÖSTERİYOR

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, yaptığı konuşmada, havacılık bakım ve onarım alanında Türkiye'nin önemli bir yer almaya başladığını belirterek, "Bu konuda kullanılan teknolojiler, oluşturulan verimlilik ve planlama unsurları hızla devreye girmeye başladı." dedi.

Demir, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Uçak Teknolojileri, Bakım, Onarım, Revizyon ve Havacılık Operasyonları Sempozyumu'nda (ISATECH) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, havacılığın hem askeri hem de sivil anlamda Türkiye'de gelişen bir alan olduğunu dile getirdi.

Uluslararası ortamlarda Türkiye'nin havacılık konusundaki gelişmelerinin bilinmesinin önem taşıdığını belirten Demir, "Bu konferans da buna bir vesile olacak diye düşünüyoruz ve bu tür konferansların giderek artmasını ve gelişmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin havacılıktaki ivmesinin dünya tarafından fark edilmesi anlamına geliyor bu." diye konuştu.

REKTÖR PROF. DR. ASLAN: "AMACIMIZ, GÜVENLİĞE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK "

Sempozyum açılışında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, SARES ve Sempozyum Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hikmet Karakoç, Türkiye- Ukrayna İşadamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan ve konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Aslan, SARES ile birlikte böyle bir etkinliği hazırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek havacılıkta yolcu ve yük taşımacılığındaki teknolojik gelişimin önemine değindi. Havacılık alanında yapılan inovasyonların uçuş operasyonlarında güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlayan özelliklerine vurgu yapan Prof. Dr. Aslan katkılarından ötürü sponsor firmalara da teşekkür etti.

Sempozyumun son gününde THY Teknik AŞ tesislerine heyet halinde ziyarette bulunularak incelemeler gerçekleştirildi. Etkinlik süresince, Türkiye'de son yılların büyüyen sektörü havacılık ve buna bağlı olarak giderek önem kazanan havacılıkta bakım-onarım konusu tartışıldı.

İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla Türkiye'nin yakın dönemde bölgenin havacılık bakım-onarım merkezi olacağı öngörüsü doğrultusunda etkinliğin, ileriye dönük hedefler ortaya konulmasına ve sektöre yön verilmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.