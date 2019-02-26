GTÜ ve Akım Metal İşbirliğinde

GTÜ ile AKIM METAL iyi niyet anlaşması imzaladı.

Üniversite-sanayi iş birlikteliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) bu kez de AKIM METAL A.Ş. ile masaya oturdu. GTÜ ve Akım Metal arasında Aydınlatma ve Biyoteknoloji Projeleri, uluslararası projelerde işbirliği, eğitim ve bilgi alış verişi konularında birlikte çalışmak için"İYİ NİYET ANLAŞMASI" imzalandı. GTÜ Senato Salonunda yapılan imza törenine Akım Metal'in dahil olduğu A Grup yöneticileri A Grup Yönetim Kurulu Başkanı/ Kurucusu Mustafa Böyet, A Grup Yönetim Kurulu Üyesi – Akplas A.Ş. İdari Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Böyet ve grup içinde görev alan yöneticiler katıldı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

İmzalanan anlaşma kapsamında taraflar,Aydınlatma ve Biyoteknoloji Projeleri trendi altında oluşan güçlü rekabet ortamında, aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Akım Metal ile elektronik tasarım/yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren GTÜ işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya geldi. Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda birlikte ürün ve hizmet geliştirmeyi,ürettikleri ürün ve hizmetleri mevcut ve/veya yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım yapmayı,maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projelerin geliştirilmesini amaçlayan birliktelikte: Yürütülecek projelerde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma, ileri düzeydeki eğitimler, demo kurulumları, etüt, teknoloji, makine-teçhizat, tesisat, işçilik ve projeler alanında karşılıklı işbirliği, karşılıklı altyapı kullanımı, yurt içi ve yurt dışı projelerde ortak hareket etmek gibi konular işbirliğinin başlıca alanları olarak belirlendi.

Kaynak: Bültenler