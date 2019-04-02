GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde

Protokol ile geliştirilecek araştırmaların sanayiye katkı sağlaması ve yapılacak olan projelerde akademisyen ve öğrencilerin etkin bir şekilde yer alması hedeflendi.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ve PİMTAŞ birlikte ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirmesi, yürütmesi ve geliştirilen teknolojileri, ürünleri, metodolojileri sanayinin hizmetine vererek verimin artırılmasının sağlanması amacı ile işbirliği protokolü imzaladı. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında yürütülecek çalışmaların esaslarının belirtildiği protokol metni PİMTAŞ A.Ş. yönetim binasında GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan ASLAN ve PİMTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz tarafından imzalandı. Protokol imza törenine PİMTAŞ yetkilileri ve GTÜ akademisyenleri katıldı.

AR-GE ye dayalı işbirliği protokolünde; rektörlük tarafından görevlendirilen öğretim elemanları aracılığıyla PİMTAŞ personeline verilen her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti ile GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencilerinin PİMTAŞ kapsamında staj veya proje esaslı faaliyetlerinin kapsamı çizildi. Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, FAO, Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Fonları, İslam Kalkınma Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb. tüm destek fonlarını değerlendirerek etkin, sürdürebilir kalkınmaya yönelik Ar-Ge projeleri ile teknik ve bilimsel ortaklaşa hazırlanacak ve yürütülecek projelerde birlikte çalışılması kararlaştırıldı. Ar-Ge çalışmaları kapsamında teknik altyapı ve laboratuvarların kullanılması, projelerde gerekli akademisyenlerin katkılarının sağlanmasını proje hedefleri arasında yer aldı.

Kaynak: Bültenler