02 Nisan 2019, 09:03
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Gu¨lperi | 27.bo¨lu¨m - Fragman 1

Gülperi 27.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

Gülperi 27.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.

En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.

Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...

Yapım: Tims&B Productions

Yönetmen: Şenol Sönmez

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Senaryo: Meryem Gür & Cüneyt Bolak & S.Cenk Boğatur & M.Cem Görgeç

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Jenerik Müziği: Cem Öget

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Erkan Bektaş, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör

Gülperi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Twitter Sayfası: https://www.twitter.com/gulperidizi Facebook, Gülperi, TV
Kaynak: DailyMotion.com